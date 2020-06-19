نتيجة مذهلة .. كوب يوميا من هذا المشروب يخلصك من آلام الركبة والمفاصل

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مكونات مشروب علاج ألام الركبة و المفاصل :





كوب من عصير البرتقال



كوب صغير من مكعبات الأناناس





نصف كوب من الشوفان





عود قرفة





2 كوب ماء





3 ملاعق عسل أبيض خام





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طريقة عمل مشروب الركبة والمفاصل :





ضع الماء والشوفان على نار هادئة وبعد دقائق اطفئ النار واتركه يبرد





في الخلاط ضيف عصير البرتقال و مكعبات الأناناس مع الشوفان البارد و القرفة والعسل





اخلط الخليط جيدًا حتى يصبح متجانس



