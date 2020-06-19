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مرأة

نتيجة مذهلة .. كوب يوميا من هذا المشروب يخلصك من آلام الركبة والمفاصل

الجمعة 19/يونيو/2020 - 08:02 م
علاج التهاب المفاصل
علاج التهاب المفاصل
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رشا عوني
ألام الركبة والمفاصل من أكثر المشاكل الصحية التي يعاني منها الكبار والشباب أيضا ، خاصة التهابات المفاصل والعظام ، وهشاشة العظام التي تصيب نسبة كبيرة من كبار السن ، خاصة مع بطء علاج العظام وتأثيره السلبي على المعدة . 

إذا كنت تعاني من ألام الركبة و العظام ، يمكنك تجربة الطرق الطبيعية لحل هذه المشكلة ، ونصح موقع Healthline بمشروب طبيعي له مفعول سحري في تخفيف ألام الركبة و المفاصل خلال أيام وهو : 

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مكونات مشروب علاج ألام الركبة و المفاصل : 

كوب من عصير البرتقال

كوب صغير من مكعبات الأناناس

نصف كوب من الشوفان

عود قرفة 

2 كوب ماء

3 ملاعق عسل أبيض خام 

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طريقة عمل مشروب الركبة والمفاصل : 

ضع الماء والشوفان على نار هادئة وبعد دقائق اطفئ النار واتركه يبرد 

في الخلاط ضيف عصير البرتقال و مكعبات الأناناس مع الشوفان البارد و القرفة والعسل

اخلط الخليط جيدًا حتى يصبح متجانس

تناول العصير مرة واحدة يوميًا على مدار 5 أيام متواصلة حتى تشعر بالفارق وتلاحظ تراجع في قوة آلام الركبة و المفاصل .
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