نتيجة مذهلة .. كوب يوميا من هذا المشروب يخلصك من آلام الركبة والمفاصل

ألام الركبة والمفاصل
من أكثر المشاكل الصحية التي يعاني منها الكبار والشباب أيضا ، خاصة التهابات المفاصل والعظام ، وهشاشة العظام
التي تصيب نسبة كبيرة من كبار السن ، خاصة مع بطء علاج العظام وتأثيره السلبي على المعدة .
إذا كنت تعاني من ألام الركبة و العظام
، يمكنك تجربة الطرق الطبيعية لحل هذه المشكلة ، ونصح موقع Healthline بمشروب طبيعي له مفعول سحري في تخفيف ألام الركبة و المفاصل خلال أيام وهو :
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مكونات مشروب علاج ألام الركبة و المفاصل :
كوب صغير من مكعبات الأناناس
نصف كوب من الشوفان
عود قرفة
2 كوب ماء
3 ملاعق عسل أبيض خام
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طريقة عمل مشروب الركبة والمفاصل :
ضع الماء والشوفان على نار هادئة وبعد دقائق اطفئ النار واتركه يبرد
في الخلاط ضيف عصير البرتقال و مكعبات الأناناس مع الشوفان البارد و القرفة والعسل
اخلط الخليط جيدًا حتى يصبح متجانس
تناول العصير مرة واحدة يوميًا على مدار 5 أيام متواصلة حتى تشعر بالفارق وتلاحظ تراجع في قوة آلام الركبة و المفاصل .