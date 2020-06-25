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مرأة

مرض العصر.. أعراض خشونة الركبة وأسبابها

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:48 م
خشونة الركبة
خشونة الركبة
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رشا عوني
أكد الدكتور محمد يحي أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة الأزهر ، أن مرض خشونة الركبة الذي يعاني منه نسبة كبيرة من كبار السن والشباب أيضا، هي نوعين ، خشونة أولية وخشونة ثانوية . 

وأوضح الدكتور محمد يحي خلال لقائه ببرنامج عيادة Ten المذاع على قناة ten أن الخشونة الأولية قد تحديث نتيجة عوامل عديدة منها تقدم السن وهنا يحدث اختلال في مكونات الغضاريف وتنقص كمية الماء حول الغضاريف في منطقة الركبة ، ويمكن علاجها بأدوية مثل الكولاجين والحقن الفصلية لتقليل احتكاك المفاصل . 

وأشار أستاذ جراحة العظام إلى أن خشونة الركبة الثانوية قد يحدث نتيجة الوزن الزائد وقلة التغذية وقلة الحركة أيضا . 

وأوضح الدكتور محمد يحي أستاذ جراحة العظام، أنه في حالة الإصابة بخشونة الركبة ، يحدث تآكل في الغضاريف ، والمسافة بين العظام تقل ويحدث تقوس في الركبة . 

أما أعراض خشونة الركبة فأوضح أخصائي العظام هذه العلامات التي تشير لخشونة الركبة : 

ألام مستمرة بمنطقة الركبة 
عدم القدرة على ثني القدم 
بطء الحركة 
وجود تورم في منطقة الركبة . 
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