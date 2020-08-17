بسبب أجهزة مراقبة.. بوادر أزمة بين روسيا وهولندا.. تفاصيل

ثمة أزمة دبلوماسية أصبحت تلوح في أفق العلاقات بين روسيا وهولندا، بعد أن أعلنت موسكو العثور على أجهزة تتبع في سيارة ملحقها العسكري في هولندا.
ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، استدعت وزارة الخارجية الروسية القائمة بأعمال سفارة هولندا في موسكو، احتجاجا على أجهزة التتبع التي عثر عليها في سيارة الملحق العسكري.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم إنه تم استدعاء القائمة بالأعمال الهولندية في روسيا د. بيكر كيولينج إلى الوزارة.
وأعربت الوزارة عن احتجاجها الشديد للجانب الهولندي على خلفية اكتشاف معدات تعقب في السيارة الرسمية للملحق العسكري الروسي في هولندا.
وأكدت الوزارة أنه "تم إبلاغ الجانب الهولندي بضرورة اتخاذ إجراءات شاملة على الفور لمنع مثل هذه الحوادث التي تتعارض مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وأشارت إلى أن مثل هذه الأعمال غير الودية تعقد العلاقات الثنائية المعقدة بالفعل.