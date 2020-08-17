بسبب أجهزة مراقبة.. بوادر أزمة بين روسيا وهولندا.. تفاصيل

ثمة أزمة دبلوماسية أصبحت تلوح في أفق العلاقات بين روسيا وهولندا، بعد أن أعلنت موسكو العثور على أجهزة تتبع في سيارة ملحقها العسكري في هولندا.





ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، استدعت وزارة الخارجية الروسية القائمة بأعمال سفارة هولندا في موسكو، احتجاجا على أجهزة التتبع التي عثر عليها في سيارة الملحق العسكري.







