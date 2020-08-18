وزير التعليم: أخبار سارة لطلاب مدارس النيل قريبا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان وزارة التربية والتعليم تسعي حاليا الي التواصل مع هيئة الامتحانات البريطانية لتطبيق نظام الدرجات المعدل والعادل علي "خريجي مدارس النيل" لعام ٢٠٢٠.





وقال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : نتوقع أخبار سارة قريبا جدا لأبنائنا في مدارس النيل الدولية.





وكان قد اعلن وزير التربية والتعليم عن صدور بيان من رئيس Ofqual حول كيفية منح درجات GCSE و AS و A هذا الصيف





واكد البيان انه قد تقرر أن يتم منح طلاب الشهادة البريطانية، تقييم المركز الخاص بهم لهذا الصيف - أي الدرجة التي قدرت مدرستهم أو كليتهم أنها كانت الدرجة التي من المرجح أن يحصلوا عليها في امتحانهم - أو الدرجة المتوسطة ، أيهما أعلى.





ومن جانبه قال وزير التربية والتعليم : اتمنى لأبنائنا خريجي عام ٢٠٢٠ من الشهادة البريطانية مستقبل باهر ان شاء الله ، والشكر موصول لهيئة الامتحانات البريطانية لسرعة تحقيق العدالة.





وكانت حالة من الغضب قد سيطرت على أولياء أمور طلاب الشهادة البريطانية في مصر بسبب مشاكل تقييم أبنائهم.





وقرر أولياء الأمور رفع استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، كتبوا فيها، "وقع على أبنائنا ظلم بين ، من المؤسسة التعليمية العالمية كامبريدج والمسئولة عن شهادة الدبلومة الانجليزية المعادلة للثانوية العامة بمصر".