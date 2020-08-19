إزالة 19 حالة تعدٍ خلال حملة مكبرة في كفر الشيخ.. صور

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، حملات إزالة التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة؛ تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، ووقف استنزاف الأراضي الزراعية والتعدي الجائر علي الرقعة الزراعية.





وتمكنت الحملة، من إزالة 7 حالات تعدي على الأرض الزراعية بالبلوك الأبيض، بزمام جمعية منشأة زعلوك، على مساحة 320 مترًا مربعًا تقريبًا، وتمت الإزالات كاملة حتي مستوي سطح الارض، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك بالتنسيق مع مركز الشرطة، وقسم الإزالات والإشغالات.

وأشرف علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال الحملة المكبرة لرفع الإشغالات بالمحطة، وشارع السوق، وتم إزالة التعديات على الشارع الرئيسي، فضلًا عن إزالة الإعلانات المخالفة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، استمرار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، وتم إزالة 12 حالة تعدٍ على أملاك الدولة علي مساحة 13.5 فدان، بالإضافة إلى متابعة أعمال الحملة المكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة ورفع الإشغالات بالمدينة.

ووجَّه محافظ كفرالشيخ، بالمرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة.





وقال محافظ كفرالشيخ، إنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة علي المخالفين.