AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

20 لاعبا فى قائمة سموحة لمواجهة بيراميدز

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:17 م
صدى البلد
Advertisements
حسام الحارتي
اختار حمادة صدقى المدير الفني لسموحة عشرين لاعبا، للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة بيراميدز، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء الغد، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

واللاعبون الذين وقع عليهم الاختيار هم:
عمر صلاح، حسين تيمور، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، السيد فريد، محمد كوفى، أحمد جمال، أحمد أبو الفتوح، كريم يحيى، إيدى إيمومو، محمد حليمو، فوزى الحناوى، ناصر ماهر، محمد الترهونى، حسام حسن، ديريك تسيبامبى، محمود معاذ، شريف رضا، محمد نادى ،أحمد مكى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

٢٢ لاعبا فى قائمة سموحة لمواجهة الزمالك اليوم وديا

حمادة صدقي يعلن تشكيل سموحة لمواجهة الزمالك

عمر صلاح يحرس مرمى سموحة أمام المقاولون غدا

22 لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة إنبى غدًا

ترشيحاتنا

النائب محمد أبو العينين يهنئ محمود بكري بعد فوزه بانتخابات الشيوخ.. فيديو

أشهر البطاقة الحمراء في وجه محمد صلاح.. 5 معلومات عن حكم نهائي دوري الأبطال

نيابة عن السيسي.. مدبولي يلقي كلمة بشأن مواجهة كورونا أمام هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقى

أدار القمة 100 والأحمر تلقى هزيمة على يده .. تعرف على حكم مباراة الأهلي والزمالك

بكري يعلن عن موعد فتح باب الترشح وانتخابات مجلس النواب.. فيديو

لمدة 11 يوما.. وزارة التموين تزف خبرا سارا للمواطنين بشأن فارق نقاط الخبز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراهق يضحي بحياته لإنقاذ شقيقه من الموت غرقًا.. تفاصيل

شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار في آخر ظهور

بالسفنج الألوان.. موضة أحذية جديدة تثير الجدل على السوشيال ميديا.. صور