20 لاعبا فى قائمة سموحة لمواجهة بيراميدز

اختار حمادة صدقى المدير الفني لسموحة عشرين لاعبا، للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة بيراميدز، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء الغد، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.
واللاعبون الذين وقع عليهم الاختيار هم:
عمر صلاح، حسين تيمور، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، السيد فريد، محمد كوفى، أحمد جمال، أحمد أبو الفتوح، كريم يحيى، إيدى إيمومو، محمد حليمو، فوزى الحناوى، ناصر ماهر، محمد الترهونى، حسام حسن، ديريك تسيبامبى، محمود معاذ، شريف رضا، محمد نادى ،أحمد مكى.