20 لاعبا فى قائمة سموحة لمواجهة بيراميدز

اختار حمادة صدقى المدير الفني لسموحة عشرين لاعبا، للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة بيراميدز، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء الغد، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.





واللاعبون الذين وقع عليهم الاختيار هم: