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توك شو

بعد كورونا.. كابوس جديد يطارد الصين ويدمر أراضيها.. شاهد

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:39 ص
صدى البلد
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم تقريرأ رصد تعرض الصين لفيضانات مدمرة .

وقد أجلت السلطات الصينية أكثر من 100 ألف شخص من منطقة منبع نهر يانجتسي التي تشهد أكثر الفيضانات تدميرا منذ 40 عاما.

وجرفت الفيضانات الكثير من القوارب السياحية، كما أدت إلى قطع الطرق وتدمير الجسور.

يذكر أن  اللجنة الوطنية للصحة في الصين قد أعلنت أمس الخميس عن عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 7 حالات إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 84895 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.
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