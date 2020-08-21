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أخبار العالم

الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 22 إصابة وافدة من الخارج

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:44 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 22 حالة إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 84917 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 11 حالة في شنجهاي وست حالات في تيانجين، وثلاث حالات في مقاطعة شاندونغ، وحالة واحدة في كل من مقاطعتي جيانغشي وسيتشوان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2368 حالة غادر منها 2164 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 47 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 79792 شخصا، مشيرة إلى أن 14599 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 2264 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 23 حالة جديدة بدون أعراض بينها 22 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 353 حالة منها 248 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4604 حالات إصابة مؤكدة، بما في ذلك 75 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 486 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 3827 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و457 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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