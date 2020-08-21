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برلمان

برلماني: السيسي وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:25 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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عبد الرحمن سرحان
قال عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، إن تصدر اسم الرئيس تريند تويتر، اعتراف من ملايين المتابعين الذين يتابعون موقع التواصل الاجتماعي الشهير، بفضل السيسي وانجازاته والمرور بمصر في وقت صعب للغاية وبحكمة بالغة.

وأضاف خليل في بيان له اليوم، إن الرئيس السيسي وبمجرد توليه السلطة في البلاد قبل 6 سنوات كانت عينه على التعمير وإعادة البناء ووضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح وهو ما تحقق. فاليوم مصر واحدة من كبرى الدول جذبا للاستثمارات ودولة مستقرة والسياحة عادت لمعدلاتها الطبيعية قبل 2011.

وتابع: "استطاعت مصر التصدي للإرهاب والإرهابيين والمتاجرين بالدين وإعادتهم جميعا للسجون. وفق أحكام قضائية رادعة.

وأشار عبد الوهاب خليل إلى أنه في الوقت الذي تترنح فيه دولا كثيرة من دول الجوار في الفوضى وعدم الاستقرار تبقى مصر تحت حكم السيسي دولة عامرة قوية مستقرة.
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