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أخبار العالم

بعد تصريحات أطاحت به| متحدث الخارجية السودانية السابق يتحدث لقناة إسرائيلية

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:11 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أجرى الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية المقال، حيدر بدوي صادق، لقاء مع قناة "كان" الإسرائيلية، أكد فيه على أنه غير نادم على التصريحات التي أطلقها بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وكان صادق قد قال في تصريحات صحافية إن بلاه ترغب في تطبيع العلاقات مع إسرائيل وتوقع معها اتفاقا على غرار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل والإمارات.

وأشار إلى أن هناك اتصالات جرت بين السودان وإسرائيل بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين.

لكن وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين اسماعيل، أكد في بيان رسمي عقب تلك التصريحات، أن وزارة الخارجية لم تكلف صادق بالحديث عن هذا الأمر، وأن الوزارة لم تناقش على الإطلاق قضية التطبيع مع إسرائيل، وفي اليوم التالي، صدر قرار بإقالة المتحدث باسم الخارجية السودانية من منصبه.

وقال صادق في حوار مع روعي كياس، مراسل قناة كان الإسرائيلية: " قريبا إنشاء الله سأزوركم" في إشارة إلى إسرائيل.

وأشار صادق إلى أن تصريحاته جاءت على خلفية ما وصفه بالخطوة الشجاعة التي اتخذها رئيس المجلس الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، عندما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في عنتيبي بأوغندا، وهو ما فتح الباب أمام محادثات ممكنة بين إسرائيل والسودان، لكن هذا الأمر لم يساعده، وتمت إقالته من منصبه.

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