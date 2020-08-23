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أخبار العالم

إجراء أكثر من 34.4 مليون اختبار لـ كوفيد 19 في روسيا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:23 ص
مسحات كورونا في روسيا
مسحات كورونا في روسيا
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على صالح
ذكرت منظمة مراقبة حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في البلاد، روسبوتربنادزو، اليوم الأحد، أنه تم إجراء أكثر من 34.4 مليون اختبار لـ  كوفيد 19 في روسيا، مع مراقبة أكثر من 218.000 شخص.

وقالت المنظمة في بيان "أجرينا أكثر من 34.4 مليون اختبار لفيروس كورونا في روسيا، ولا يزال 218.761 شخص تحت الإشراف الطبي، مضيفة أنه تم إجراء 317 ألف اختبار في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأكدت روسيا إجمالي 951897 حالة إصابة بفيروس كورونا، ووصل عدد الوفيات جراء المرض إلى 16310.

وتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في العالم 803 آلاف؛ تم اكتشاف أكثر من 23.2 مليون حالة إصابة، وتعافى ما يقرب من 14.9 مليون من هؤلاء المرضى، وفقًا لـ جامعة جونز هوبكنز في ماريلاند، التي تتعقب وتجمع البيانات من السلطات الوطنية والمحلية ووسائل الإعلام ومصادر أخرى.

وأصيب ثلاثة ملايين شخص بفيروس كورونا في الهند، التي تحتل المرتبة الثالثة من حيث العدد الإجمالي لحالات كوفيد 19 المؤكدة، ولم تتجاوزها سوى الولايات المتحدة والبرازيل، وفقًا لوزارة الصحة الفيدرالية الهندية.

وبلغت حصيلة وفيات المرض في البلاد 56706 أشخاص، وتعافى أكثر من 2.28 مليون شخص، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.
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