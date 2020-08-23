ذكرت منظمة مراقبة حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في البلاد، روسبوتربنادزو، اليوم الأحد، أنه تم إجراء أكثر من 34.4 مليون اختبار لـ كوفيد 19 في روسيا، مع مراقبة أكثر من 218.000 شخص.





وقالت المنظمة في بيان "أجرينا أكثر من 34.4 مليون اختبار لفيروس كورونا في روسيا، ولا يزال 218.761 شخص تحت الإشراف الطبي، مضيفة أنه تم إجراء 317 ألف اختبار في الساعات الأربع والعشرين الماضية.