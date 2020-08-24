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رياضة

سألنا الجماهير: هل تؤيد رحيل مروان محسن عن الأهلى؟.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:06 ص
صدى البلد
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اسماء الحسيني- احمد بيسو

شن نجوم الكرة المصرية والجمهور حملة هجوم على مروان محسن، مهاجم النادى الأهلي، عقب مباراة القمة التى جمعت قطبى الكرة المصرية أمس السبت، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف، ليتقدم إلى المركز الثانى برصيد 42 نقطة. 

وطلب اللاعب مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، من إدارة الفريق تسهيل عملية خروجه في إعارة إلى أحد الأندية الأخرى خلال الفترة المقبلة، فيما ينتظر الاجتماع مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح لحسم مستقبله.

ورصدت عدسة صدى البلد رأى الجماهير في مغادرة النادى الأهلى .

في البداية قال تامر عبد الرازق: أنه يؤيد إعطاء فرصة أخيرة لمروان محسن لمراجعة نفسه وتحسين أداءه ،ولا يؤيد جلد اللاعب إن كان مخطئًا ،بل أن دعم المشجعين مهم في هذا التوقيت ويتمنى منه تطوير أدائه في المبارات القادمة . 

وأضاف عمرو احمد معبرًا عن إستيائه الشديد من أداء مروان محسن في مباراه أمس ،كما أن غالب المشجعين من جمهور الأهلى والزمالك أيضًا لا يريدون إستمراره مع الأهلى .

وتابع ابراهيم محمد قائلًا :هذه ليست المرة الأولي التي يسقط بها مروان محسن ، فقد إعتادت جماهير الأهلى على الخذلان منه ،كما أيد قرار رحيله لأنه يضر بأسم نادى كبير وجمهور واسع .
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