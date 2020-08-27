دعم فرنسي كامل للعراق ضد الاعتداءات التركية.. ووزيرة الجيوش تزور بغداد

وصلت وزيرة الدفاع الفرنسية (وزيرة الجيوش) إلى العراق في زيارة لبحث قضايا عدة، لكن وفق ما ذكرت مصادر صحفية، إن الوزيرة ستبحث في بغداد التدخلات العسكرية التركية في الأراضي العراقية.





ويشن النظام التركي غارات جوية على شمال العراق مستهدفًا تجمعات الأكراد بالعراق، والذين تعتبرهم أنقرة جماعات إرهابية، وتعتبر العراق ملجأ لمسلحي الأكراد، إلا أن الغارات التركية عادة ما تقتل مدنيين عزل، هذا إضافة إلى خرقها سيادة دولة عربية بشكل فج.





ووصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، مساء الأربعاء، إلى بغداد للتعبير عن دعمها للحكومة العراقية الجديدة التي تواجه أزمة سياسية واقتصادية وصحية، في ثاني زيارة يقوم بها وزير فرنسي إلى العراق خلال 6 أسابيع، حسبما أعلن مكتبها.





وقال المصدر نفسه إن بارلي ستجري صباح الخميس محادثات مع قائد قوات التحالف الدولي لمكافحة داعش، والرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي تولى مهماته في مايو الماضي.





وستتناول الغداء بعد ذلك مع وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري.





وستركز بارلي خلال الزيارة على القضايا الكبرى التي بحثها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته قبل أسابيع، من مكافحة تنظيم "داعش" إلى احترام سيادة العراق حيث يتنافس الأميركيون والإيرانيون.





وقال المصدر نفسه إن بارلي ستتطرق في محادثاتها مع محاوريها إلى "التدخلات التركية" على الأراضي العراقية، خصوصا الضربات الجوية ضد حزب العمال الكردستاني (حركة التمرد الكردية التركية) في كردستان العراق.



