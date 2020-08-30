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محافظات

محافظ المنوفية يتفقد تجهيزات مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى شبين الكوم التعليمي

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:01 م
محافظ المنوفية يتفقد
محافظ المنوفية يتفقد تجهيزات مبنى الطوارىء
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مروة فاضل
تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، الأعمال والتجهيزات النهائية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى شبين الكوم التعليمى بتكلفة إجمالية تقدر ما يقرب من (300) مليون جنيه. 


وتابع المحافظ التجهيزات  بقسم الاستقبال وغرف الأشعة المقطعية وغيرهما من الأقسام الأخرى  تمهيدًا لافتتاح المبنى فى أقرب وقت للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، رافقه نائبه محمد موسى و الدكتور محمد طاحون مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى والنائب هشام عبدالواحد عضو مجلس النواب.


وأكد محافظ المنوفية  أن مبنى الطوارئ الجديد يعد صرحا طبيا وإضافة متميزة للمنظومة الصحية على أرض المحافظة لخدمة الأهالى ، مشيرا إلى حرص الدولة علي التطوير المستمر للمؤسسات الطبية لمواكبة أحدث النظم والتجهيزات  للارتقاء بالمنظومة الطبية.


وخلال تفقده وجه المحافظ رئيس حى غرب شبين الكوم برفع المستوى  العام للنظافة أمام المستشفى والمنطقة المحيطة به. 


كما وجه المستشار الهندسى للمحافظة بسرعة الانتهاء من زراعة الأعمدة الديكورية وتركيب بلاط الإنترلوك بالجزيرة الوسطى بالشوارع المؤدية للمستشفى للارتقاء بمستوي البنية التحية لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .


يذكر أن  مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى شبين الكوم التعليمى يضم 230 سريرا و7 طوابق بها أقسام للأشعة والتعقيم و استقبال طوارئ وعيادات " باطنة – أطفال – عظام " وغرف عمليات وعناية مركزة  وغيرها من الأقسام الطبية والمجهزة على أحدث النظم الطبية الحديثة. 


محافظ المنوفية يتفقد تجهيزات مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى شبين الكوم التعليمي
محافظ المنوفية يتفقد تجهيزات مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى شبين الكوم التعليمي
محافظ المنوفية يتفقد تجهيزات مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى شبين الكوم التعليمي
محافظ المنوفية يتفقد تجهيزات مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى شبين الكوم التعليمي
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