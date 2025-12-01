كل ما تريد معرفته عن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدى حسن النقيب العام، عن فتح باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية بمحافظة قنا 2026، اعتباراً من يوم الخميس 4 ديسمبر 2025.

وجاء ذلك تنفيذا لقرار مجلس النقابة العامة المؤرخ 6 / 11 / 2025، والذى قرر فتح باب الترشح؛ لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة ومجلس نقابة قنا الفرعية، وذلك استنادا إلى أحكام القانون رقم (48) لسنة 1969، بشأن إنشاء نقابة الأطباء البيطريين، ولائحته الداخلية (166) لسنة 1970 الصادرة بقرار وزارة الصحة.

انتخابات الأطباء البيطريين

ويبدأ فتح باب الترشح يوم الخميس 4 ديسمبر الجاري ويستمر حتى يوم السبت 13 ديسمبر من نفس الشهر ولمدة عشرة أيام متصلة، ويعقبها 3 أيام عمل للطلبات الواردة بالبريد والتي تم إرسالها خلال هذه الفترة، ويبدأ استلامها اعتبارًا من الأحد 14 ديسمبر حتى الثلاثاء 16 ديسمبر.

ويتم الإعلان عن الكشوف الأولية للمرشحين وفق ما أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، يوم الخميس 18 ديسمبر، فيما يتم فتح باب تلقي الطعون والاعتراضات لمدة ثلاثة أيام من 20 إلى 22 ديسمبر، يليها فتح باب التظلمات والتنازلات لمدة ثلاثة أيام من 23 إلى 25 ديسمبر، على أن تُقدم الطلبات الاخيرة باليد أو بموجب توكيل رسمي للقيام بالإجراء.

وأوضحت "البيطريين"، أن الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين سيكون يوم الأربعاء 31 ديسمبر على الصفحة الرسمية للنقابة العامة، على أن تُجرى العملية الانتخابية يوم الاثنين 30 مارس 2026.

وأكدت النقابة العامة، أن هذا الإعلان يأتي في إطار التزامها القانوني لإجراء انتخابات التجديد النصفي، ولضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ووفق الضوابط المنظمة لها.

من جانبه دعت النقابة العامة للأطباء البيطريين أعضاءها والراغبين في العمل العام للتقدم بطلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة وكذلك انتخاب مجلس النقابة الفرعية بمحافظة قنا، مؤكدة أهمية المشاركة الإيجابية واختيار الزملاء الأصلح لخدمة المهنة.

وأعلنت النقابة العامة عن إمكانية طباعة طلب الترشح لكل مقعد انتخابي مباشرة وتجهيز كافة المستندات المنوه عنها بالإعلان الخاص بالانتخابات:

https://www.facebook.com/share/p/1D7NnPYGtT/ وذلك تمهيدا لخوض العملية الانتخابية.

ولتحميل الاستمارات، عبر الرابط التالي:

https://drive.google.com/drive/folders/1caTjyjcJXpomhw-0IX3s_F6-po_f1ahx

أو من خلال الموقع الرسمي للنقابة العامة للأطباء البيطريين:

egy-vet-synd.org