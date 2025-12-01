قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمتابعة انضباط الدراسة| جولة مفاجئة لوزير التعليم بعدد من المدارس بالجيزة
تضارب الأرقام.. حيثيات إلغاء انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بالمنتزه بالإسكندرية
بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح الدورة الرابعة من معرض إيديكس 2025
بعد قليل.. الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
بعد رد الصحة على شائعة تلوث المياه المعدنية.. اعرف عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح معرض "إيديكس 2025"
فيريرا يهاجم الزمالك: اقتحموا شقتي.. أحبطت تمرد اللاعبين وهشتكي للفيفا
الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين بمعرض إيديكس 2025
نائب رئيس الوزراء: الإنفاق على الرعاية الصحية يتخطي 617 مليار جنيه في 2026
الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح معرض إيديكس 2025
القافلة الـ 84 من "زاد العزة" تدخل إلى قطاع غزة
تحالف مصري دولي لتحسين منظومة التخليص الجمركي لجذب استثمارات أجنبية ضخمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كل ما تريد معرفته عن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين

الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين
الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين
الديب أبوعلي

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدى حسن النقيب العام، عن فتح باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية بمحافظة قنا 2026، اعتباراً  من يوم الخميس 4 ديسمبر 2025.

وجاء ذلك تنفيذا لقرار مجلس النقابة العامة المؤرخ 6 / 11 / 2025، والذى قرر فتح باب الترشح؛ لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة ومجلس نقابة قنا الفرعية، وذلك استنادا إلى أحكام القانون رقم (48) لسنة 1969، بشأن إنشاء نقابة الأطباء البيطريين، ولائحته الداخلية (166) لسنة 1970 الصادرة بقرار وزارة الصحة.

انتخابات الأطباء البيطريين 

ويبدأ فتح باب الترشح يوم الخميس 4 ديسمبر الجاري ويستمر حتى يوم السبت 13 ديسمبر من نفس الشهر ولمدة عشرة أيام متصلة، ويعقبها 3 أيام عمل للطلبات الواردة بالبريد والتي تم إرسالها خلال هذه الفترة، ويبدأ استلامها اعتبارًا من الأحد 14 ديسمبر حتى الثلاثاء 16 ديسمبر.

ويتم الإعلان عن الكشوف الأولية للمرشحين وفق ما أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، يوم الخميس 18 ديسمبر، فيما يتم فتح باب تلقي الطعون والاعتراضات لمدة ثلاثة أيام من 20 إلى 22 ديسمبر، يليها فتح باب التظلمات والتنازلات لمدة ثلاثة أيام من 23 إلى 25 ديسمبر، على أن تُقدم الطلبات الاخيرة باليد أو بموجب توكيل رسمي للقيام بالإجراء.

وأوضحت "البيطريين"، أن الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين سيكون يوم الأربعاء 31 ديسمبر على الصفحة الرسمية للنقابة العامة، على أن تُجرى العملية الانتخابية يوم الاثنين 30 مارس 2026.

وأكدت النقابة العامة، أن هذا الإعلان يأتي في إطار التزامها القانوني لإجراء انتخابات التجديد النصفي، ولضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ووفق الضوابط المنظمة لها.

من جانبه دعت النقابة العامة للأطباء البيطريين أعضاءها والراغبين في العمل العام للتقدم بطلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة وكذلك انتخاب مجلس النقابة الفرعية بمحافظة قنا، مؤكدة أهمية المشاركة الإيجابية واختيار الزملاء  الأصلح لخدمة المهنة.

وأعلنت النقابة العامة عن إمكانية طباعة طلب الترشح لكل مقعد انتخابي مباشرة وتجهيز كافة المستندات المنوه عنها بالإعلان الخاص بالانتخابات: 
https://www.facebook.com/share/p/1D7NnPYGtT/ وذلك تمهيدا لخوض العملية الانتخابية.

ولتحميل الاستمارات، عبر الرابط التالي:

https://drive.google.com/drive/folders/1caTjyjcJXpomhw-0IX3s_F6-po_f1ahx

أو من خلال الموقع الرسمي للنقابة العامة للأطباء البيطريين:

egy-vet-synd.org

النقابة العامة للأطباء البيطريين وزارة الصحة الأطباء البيطريين وزارة الصحة والسكان انتخابات الأطباء البيطريين الدكتور مجدي حسن انتخابات التجديد النصفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

الفراولة

من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني

أرشيفية

ينتظر غياب الجميع.. اعترافات مثيرة لفتاة عاشرها والدها وأنجبت ذكرا |خاص

الارصاد

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

ملتقى التفسير ووجوه الإعجاز القرآني

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: "الإبل" منظومة إعجازية متكاملة مسخرة لخدمة الإنسان

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش اليوم: الرضاع "رؤية فقهية".

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش اليوم الرضاع "رؤية فقهية"

أذكار الصباح

أذكار الصباح.. رددها الآن يحفظك الله ويبارك فى يومك ورزقك

بالصور

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

سعر البانيه اليوم
سعر البانيه اليوم
سعر البانيه اليوم

رينو تفرغ خزانة تصاميمها السرية والسيارات الموجودة بداخلها لا تصدق

تصاميم رينو
تصاميم رينو
تصاميم رينو

مشاركة متميزة للعربية للتصنيع في النسخة الرابعة لمعرض معرض إيديكس EDEX 2025.. صور

مشاركة متميزة للهيئة العربية للتصنيع في فعاليات النسخة الرابعة لمعرض معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعيةEDEX 2025
مشاركة متميزة للهيئة العربية للتصنيع في فعاليات النسخة الرابعة لمعرض معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعيةEDEX 2025
مشاركة متميزة للهيئة العربية للتصنيع في فعاليات النسخة الرابعة لمعرض معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعيةEDEX 2025

لتجنب موسم الفيروسات.. فيتامينات من مصادر غذائية ومشروبات

/ لتجنب موسم الفيروسات.. فيتامينات من مصادر غذائية ومشروبات
/ لتجنب موسم الفيروسات.. فيتامينات من مصادر غذائية ومشروبات
/ لتجنب موسم الفيروسات.. فيتامينات من مصادر غذائية ومشروبات

فيديو

عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد