نقابة البيطريين تعلن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى

عقدت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء البيطريين الجديدة برئاسة الدكتور مجدي حسن النقيب العام، أول اجتماعاتها وذلك لبحث تطوير آليات العمل وتنظيم شؤونها بما يحقق مصالح الأطباء البيطريين في مختلف المحافظات.

وناقش الأعضاء عدداً من الملفات التنظيمية والإدارية، واتُخذت القرارات التالية:

الإعلان عن فتح باب الترشح للتجديد النصفي لمجلس النقابة، وكذلك لنقابة قنا الفرعية، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس النقابة الصادر في جلسته بتاريخ 6 نوفمبر 2025.

تشكيل لجنة خاصة لتسليم واستلام نادي الأطباء البيطريين بالعجوزة لمجلس الإدارة الجديد.

تكليف الإدارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير التوقيعات المعتمدة لدى البنوك، عقب إعادة تشكيل هيئة المكتب.

إسناد مهمة إعداد دراسة مالية شاملة لأمانة الصندوق، تتضمن تقييم الموقف المالي الحالي، ووضع رؤية مستقبلية وخطة عمل للفترة القادمة.

استلام التقارير الختامية الخاصة بأعمال اللجان المختلفة خلال الفترة الماضية من السادة المقررين، مع تكليفهم بإعداد خطط عمل واضحة للمرحلة المقبلة.

عرض آخر المستجدات الخاصة بدبلومة سلامة الغذاء المزمع عقدها في المعهد القومي للتغذية، على أن يقتصر الالتحاق بها على خريجي كليات الطب البيطري.



وأكدت هيئة المكتب، أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص النقابة على الارتقاء بالمستوى المهني والخدمي للأطباء البيطريين، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي داخل النقابة العامة وفروعها بالمحافظات.