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رياضة

15 دقيقة.. الزمالك يهاجم وإنبي يحكم الدفاع لمنع استقبال أهداف مبكرة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:56 م
عبد اله جمعة
عبد اله جمعة
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث 15 دقيقة من مباراة الزمالك وانبي بالتعادل السلبي، على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.

وحاول الزمالك منذ صافرة انطلاق المباراة الوصول الى مرمى  انبي، ولكن دفاعات الفريق البترولي كانت منظمة وقوية. 

وتوغل عبد الله جمعة من الجبهة اليسرى في الدقيقة الخامسة، ووصل للمرمى وهدد محمود جاد حارس مرمى انبي.

وسقط محمد غالي لاعب خط وسط فريق انبي بعد تدخل عنيف من طارق حامد لاعب الزمالك في الدقائق الآولى من عمر المباراة.

ولم يوقف حكم المباراة  الكرة واستمر اللعب دون توقف، ولكن بقرار من حكم الVAR، عاد الحكم لرؤية الكرة مرة أخرى. 

ولتخذ محمود عاشور قرارا بمنح طارق حامد البطاقة الصفراء واحتساب خطأ لصالح انبي. 

ولم يتمكن الفريقان من الوصول لشباك الآخر، واستمرت النتيجة حتى الدقيقة 15 التعادل السلبي 

دخل الزمالك بالتشكيل التالي:
محمد أبو جبل في حراسة المرمى.
أحمد عيد ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة في خط الدفاع.
طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وزيزو وأشرف بن شرقي في خط الوسط.
مصطفي محمد في الهجوم.

جاء تشكيل انبي كالتالي:

حراسة المرمى : محمود جاد
خط الدفاع: كريم فؤاد – إبراهيم يحيى – أسامة جلال – علي فوزي
خط الوسط: حميد ماو – عبد الرحمن عامر – محمود غالي – محمد بسيوني – فيستون عابدول
خط الهجوم : محمد شريف
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