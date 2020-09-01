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فن

من العلمين الجديدة .. وفاء عامر تقضي عطلتها الصيفية بهذه الطريقة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:00 م
وفاء عامر
وفاء عامر
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة وفاء عامر جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت وفاء عامر بالفيديو وهي راكبة اسكوتر مائي في مياة مدينة العلمين الجديدة امام أبراج الماسة اثناء قضاء عطلتها الصيفية. 


وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6" وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان. 



فيلم "شريط 6" بطولة :"خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم
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