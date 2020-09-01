مدحت قريطم: تركيب الملصق الإلكترونى لا يرتبط بتجديد الرخصة.. فيديو

قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، إن كل مواطن يمتلك سيارة عليه أن يتوجه لـ وحدة المرور الخاصة به لتركيب الملصق على السيارات.





وأضاف اللواء مدحت قريطم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الملصق لا يرتبط بتجديد الرخصة، فهناك مواعيد خاصة بتركيب الملصق.





وأوضح اللواء مدحت قريطم أن وزير الداخلية وجه بضرورة تركيب الملصق، وكل مواطن عليه ان يذهب بالسيارة و الرخصة.

ولفت اللواء مدحت قريطم إلى أن الرخصة يتم تغييرها ويتم كتابة بعض البيانات بها، وكشف أن هذه الخدمة ستقلل من سرقة السيارات.



