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اللواء مدحت قريطم: إعلان الرئيس السيسي عن النظام المرورى الجديد سيساعد في ضبط المخالفات| فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:35 م
اللواء مدحت قريطم
اللواء مدحت قريطم
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محمود محسن
قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، إنه كان يتمنى منذ كان ضابطا في إدار المرور أن يتم ضبط حركة المرور، معربا عن سعادته بما طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم عن استخدام الوسائل الحديثة لإدارة حركة المرور.

وأضاف "قريطم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية الحياة، أن النظام المرورى الذى أعلنه الرئيس السيسي اليوم سيؤدي إلى ضبط موضوع السرعة على الطرق وجميع المخالفات، متابعا: "كنا نتلقي نقدا من قبل المواطنين بسبب منعنا المخالفات ، ولكن الآن سيتم منعها إجباريا".

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وأوضح "مساعد وزير الداخلية الأسبق" أن تنظيم بعض إشارات المرور مثل روكسي كان يحتاج إلي وقت كبير لتنظيمه، موضحا أن طرق مصر الحديثة تساعد ضباط المرور في عملهم، معلقا :" نحن فى نقلة حضارية وليس مرورية".

وأشار إلي أن إنشاء الرئيس السيسي لعدة محاور سيؤثر على عدة طرق أخرى ويساعد فى تنظيم المرور للكثير من الطرق.
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