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رئيس الهيئة الهندسية: تطوير"الدائرى" وعمل 7 محاور جديدة لتسيير المرور

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:21 م
اللواء إيهاب الفار،
اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
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هاجر إبراهيم
قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه سيتم تطوير الطريق الدائرى من خلال المحاور الرئيسية الخاصة به، مشيرا إلى أنه يأتى من طريقين، الإسماعيلية والسويس ويصل إلى إتجاه القاهرة، حيث تم عمل 7 محاور مرورية به.

وأضاف "الفار"،  خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية بشرق القاهرة، انه كان يوجد تقاطع شارع يوسف عباس مع طريق النصر،  إلا أنه تم التنسيق وعمل 2 كوبرى بدلا من واحد لتقليل الزحام هناك.

وتابع أنه تم تطوير كوبرى تقاطع شارع هشام بركات وتم حل المشكلة المرورية به، ويبلغ عرضه 20 مترا، مضيفا إلى أنه طبقا للتعليمات تم تطوير شارع يوسف عباس وشارع الطيران حتى المدينة الجامعية للبنات.

وتابع أنه يبلغ متوسط الكثافة المرورية بمنطقة شرق القاهرة   700 مركبة فى الساعة وفى وقت الذروة تصل إلى 12 ألف مركبة في الساعة، متابعا بضرورة وضع حلول جذرية للقضاء على الكثافة المرورية تخفيفا للمواطنين عن أهالى القاهرة .

وأكد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أنه تم تطوير ورفع كفاءة 6 محاور مرورية رئيسية بإجمالي أطوال 200 كيلو متر.
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