رئيس الهيئة الهندسية: تطوير"الدائرى" وعمل 7 محاور جديدة لتسيير المرور

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه سيتم تطوير الطريق الدائرى من خلال المحاور الرئيسية الخاصة به، مشيرا إلى أنه يأتى من طريقين، الإسماعيلية والسويس ويصل إلى إتجاه القاهرة، حيث تم عمل 7 محاور مرورية به.
وأضاف "الفار"، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية بشرق القاهرة، انه كان يوجد تقاطع شارع يوسف عباس مع طريق النصر، إلا أنه تم التنسيق وعمل 2 كوبرى بدلا من واحد لتقليل الزحام هناك.
وتابع أنه تم تطوير كوبرى تقاطع شارع هشام بركات وتم حل المشكلة المرورية به، ويبلغ عرضه 20 مترا، مضيفا إلى أنه طبقا للتعليمات تم تطوير شارع يوسف عباس وشارع الطيران حتى المدينة الجامعية للبنات.