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أخبار العالم

الرئيس العراقي يستقبل نظيره الفرنسي في قصر السلام ببغداد

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:28 ص
الرئيس العراقي يستقبل
الرئيس العراقي يستقبل نظيره الفرنسي في قصر السلام ببغداد
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دعاء أبوهشيمة
أفادت وسائل الإعلام العراقية، في نبا عاجل لها، بأن الرئيس العراقي، برهم صالح، يستقبل نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في قصر السلام ببغداد.

وبعد وصوله لبغداد، نشر ماكرون تغريدة على صفحته في موقع (تويتر) قال فيها: "في بغداد، حيث يسعدني أن أزور العراق للمرة الأولى، أتيت لتقديم دعمنا للعراق في وقت التحديات".

ووصلت طائرة الرئيس الفرنسي إلى مطار بغداد الدولي، صباح اليوم الأربعاء، حيث يجري ماكرون زيارة رسمية تستغرق بضع ساعات.

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون أبرز المسؤولين والقيادات السياسية لبحث جملة من الملفات. وهو أول رئيس دولة يزور العراق منذ تعيين مصطفى الكاظمي رئيسا للحكومة في مايو الماضي.

وكان الرئيس الفرنسي قد توجه إلى بغداد قادما من العاصمة اللبنانية بيروت حيث أمضى هناك يومين، التقي خلالهما الفنانة فيروز وقام بزيارة المنطقة المدمرة في مرفأ بيروت قبل أن يلتقي الرئيس اللبناني. 

وخلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الثلاثاء في ختام زيارته للبنان، قال ماكرون: "أؤكد لكم أنني سأكون غدا صباحا في العراق لكي أطلق، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مبادرة لدعم "مسيرة السيادة" في هذا البلد.
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