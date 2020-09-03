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أخبار العالم

أمريكا تسجل أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بكورونا.. والسلطات تتأهب لتوزيع لقاح الفيروس

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:34 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة سجلت 1033 وفاة حالة و39774 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها "سي دي سي" قوله في رسالة أرسلها إلى حكومات الولايات إنه يطلب منها "بصورة عاجلة" أن تفعل كل ما هو ضروري من أجل أن تكون مراكز توزيع لقاح فيروس كورونا المرتقب في وضع يسمح لها بالعمل بشكل كامل بحلول الأول من نوفمبر 2020.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد  تعهد سابقا ببدء طرح وتوزيع اللقاح في موعد مبكر، قبل نهاية العام الحالي.

ولفت ريدفيلد في رسالته إلى ضرورة إزالة كل العوائق الإدارية، وإصدار كل التراخيص والشهادات اللازمة كي تتمكن هذه المرافق من العمل بكامل طاقتها في الموعد المحدّد، الذي يصادف قبل يومين فقط من الانتخابات الرئاسية.

وأكد ريدفيلد في رسالته أن السلطات الصحية الأمريكية "تستعد بسرعة للقيام بعملية توزيع واسعة النطاق للقاحات مضادّة لفيروس كوفيد-19 في خريف 2020".

وفي أغسطس الماضي نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن إدارة ترامب تبحث تسريع وتيرة عملية إقرار لقاح تجريبي تطوره شركة أسترازينيكا، وجامعة أوكسفورد، للوقاية من كورونا، لاستخدامه في الولايات المتحدة، قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في الثالث من نوفمبر.                 

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