شوبير يعلن موعد المؤتمر الصحفي لـ إعلان تفاصيل صفقة انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز

أعلن الاعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن موعد المؤتمر الصحفي لـ بيراميدز للاعلام عن تفاصيل صفقة انضمام رمضان صبحي من هدرسفيلد الانجليزي
وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : "رسميا الاثنين المقبل بيراميدز يقدم رمضان صبحي في مؤتمر صحفي بملعب الدفاع الجوى "
وكان رمضان صبحي اعلن منذ فترة عن رغبته في الانضمام لـ بيراميدز عقب انتهاء اعارته مع فريق الاهلي
رسميا الاثنين المقبل بيراميدز يقدم رمضان صبحي في مؤتمر صحفي بملعب الدفاع الجوى— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) September 5, 2020