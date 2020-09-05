شوبير يعلن موعد المؤتمر الصحفي لـ إعلان تفاصيل صفقة انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز





وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " رسميا الاثنين المقبل بيراميدز يقدم رمضان صبحي في مؤتمر صحفي بملعب الدفاع الجوى "





وكان رمضان صبحي اعلن منذ فترة عن رغبته في الانضمام لـ بيراميدز عقب انتهاء اعارته مع فريق الاهلي

رسميا الاثنين المقبل بيراميدز يقدم رمضان صبحي في مؤتمر صحفي بملعب الدفاع الجوى — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) September 5, 2020

أعلن الاعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن موعد المؤتمر الصحفي لـ بيراميدز للاعلام عن تفاصيل صفقة انضمام رمضان صبحي من هدرسفيلد الانجليزي