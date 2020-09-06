بنظام القرعة العلنية.. طرح 3098 قطعة أرض بـ الإسكان الاجتماعي للبيع في 11 مدينة جديدة







وأضاف: تتضمن الشروط الواجب توافرها فى المستفيد، ما يلى: أن يكون شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصرى الجنسية، وليس شخصًا معنويًا (شركة أو مؤسسة)، وألا تقل سنه عن 21 عامًا فى تاريخ بدء الحجز، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت الأرض أو الوحدة فى حيازته أو تنازل عنها للغير، ويجب أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التى تقع فى نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، طبقا للجدول المرفق بكراسة الشروط، كما أنه يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى 4 أشخاص الاشتراك فى الحصول على قطعة واحدة طبقًا للشروط الواردة بالكراسة.



وبشأن أسلوب التخصيص للأراضى المطروحة، أوضح المهندس محمد أنور هلال، أنه سيتم إجراء قرعة يدوية علنية، وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقًا، وبحضور مسئولى جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية، مضافًا إليه الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان.



وفيما يتعلق بنظام السداد، أشار إلى أنه يتم سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه، ويتم السداد نقدًا أو بنظام التحويل البنكي (السويفت أو ACH) تحويل داخلي من بنك التعمير والإسكان، أو بشیك معتمد (مصرفي / مقبول الدفع)، ويتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء)، من إجمالى ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى ثمن الأرض بدون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، على أن يتم الالتزام بتوقيتات البناء وفقًا للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.



أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام وزارة الإسكان مُمَثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 3098 قطعة أرض سكنية، بالمرحلة العاشرة بـ"الإسكان الاجتماعى" للبيع بنظام القرعة العلنية من خلال بنك التعمير والإسكان، بمساحات تتراوح بين 209 و287 م2، فى 11 مدينة جديدة (العاشر من رمضان – سوهاج الجديدة – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة – أسوان الجديدة – أخميم الجديدة – طيبة الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – السادات – أسيوط الجديدة)، وذلك خلال الفترة من 15/9/2020 : 15/10/2020.وأوضح وزير الإسكان، أن هذا الطرح يأتى فى إطار خطة الوزارة لتوفير أكبر عدد من الأراضى كاملة المرافق، بمختلف المدن الجديدة، لتحقيق رغبة المصريين من مختلف شرائح المجتمع فى تملك الأراضى، ومحاربة المتاجرة بالأراضى من خلال وفرة الأراضى المطروحة.وأشار المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إلى أن كراسات الشروط ستكون متاحة بأجهزة المدن المطروح بها قطع الأراضى، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13/9/2020، ويبدأ الحجز بفروع بنك التعمير والإسكان التالية (العاشر من رمضان – سوهاج – دمياط – دمياط الجديدة – دمياط مشرفة – فرعى البنك بمدينة برج العرب – الدخيلة – فرعي البنك بمدينة أسوان – أخميم الجديدة – الأقصر – قنا – الفيوم – السادات – أسيوط) اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020 : يوم الخميس الموافق 15/10/2020، من الساعة الرابعة حتى الساعة السادسة مساءً.