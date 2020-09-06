الحريق بريء.. شوبير يكشف مفاجآت جديدة بشأن سرقة كؤوس الجبلاية

قال الإعلامى أحمد شوبير إن حريق اتحاد الكرة بريء من واقعة اختفاء كؤوس المنتخب الوطنى، وأنه سوف يفتح ملف المخازن ومحاضر مجالس الجبلاية والأرشيف خلال الفترة المقبلة.





وأوضح شوبير عبر برنامجه الإذاعي قائلا "كنت أول من فتح ملف اختفاء كؤوس المنتخب ومعرفش الناس قالت ليه إنى بتهم أحمد حسن، ده أنا بدافع عنه وقولت إنه رجع الكأس.





وأضاف: "اتصلت بيه وقولت هو معقولة يا أحمد كابتن منتخب مصر ياخد الكأس، الناس بتقولك كلام غلط أنا بدافع عنك وأنت مش متهم أساسًا، ولكن بحاول أقولهم إنك رجعته قبل مايقولو ده موجود عند الصقر".





وتابع "بعض الناس خارجين يتهمونى ويقولولى بتتكلم دلوقتى ليه، بقولهم بتكلم عشان فى إهمال وأنا مجبتش سيرة حد أنا منتظر تحقيقات الوزير اللى هيعملها انهارده وهيعلن نتيجتها، لأن الكؤوس اللى اتسرقت وقت الحريق رجعت واللى عايز التفاصيل أقولها بالأسماء، وأنا لسه مفتحتش موضوع المخازن لكن هتكلم فيه ودون تجاوز، هقول كل اللى حصل بالصح وبالحق".





وتابع شوبير، "مدير الاتحاد وأعضاء مجلس سابقين بيتهمونى ويهاجموا لجنة خماسية جاية تحط نظام بعد عصر السبهللة اللى كان فيه اتحاد الكرة، وعلى فكرة السنة الجاية مئوية اتحاد الكرة الذى تم تأسيسه فى 1921 أراهن أى مسئول لو تم التوصل لأى شريط فيديو لمنتخب مصر حتى فى كأس العالم 90 مش هقول قبل كدا، هيجروا على سمير عدلى يبعتلهم لقطات".





وأكد شوبير أن "اتحاد الكرة لا يملك أرشيفا كاملا لمحاضر مجالس الإدارة، الأهلى مثلا يفتخر بامتلاكه أول محضر لأول اجتماع لمجلسه، إنما اتحاد الكرة ثلاثة أرباع محاضره لا تكتب من الأساس لأنها لا تعرض على الوزارة، واللى شايف كلامى غلط يطلع يرد ويتحدانى وهيقولوا الربع اللى فاضل اتحرق فى الطوفان، ما هو الحريق هو المنقذ لكل أزمة دلوقتى مع أن الكؤوس لا تحرق".