AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الحريق بريء.. شوبير يكشف مفاجآت جديدة بشأن سرقة كؤوس الجبلاية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:44 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
Advertisements
عمرو الحلوانى

قال الإعلامى أحمد شوبير إن حريق اتحاد الكرة بريء من واقعة اختفاء كؤوس المنتخب الوطنى، وأنه سوف يفتح ملف المخازن ومحاضر مجالس الجبلاية والأرشيف خلال الفترة المقبلة.



وأوضح شوبير عبر برنامجه الإذاعي قائلا "كنت أول من فتح ملف اختفاء كؤوس المنتخب ومعرفش الناس قالت ليه إنى بتهم أحمد حسن، ده أنا بدافع عنه وقولت إنه رجع الكأس.



وأضاف: "اتصلت بيه وقولت هو معقولة يا أحمد كابتن منتخب مصر ياخد الكأس، الناس بتقولك كلام غلط أنا بدافع عنك وأنت مش متهم أساسًا، ولكن بحاول أقولهم إنك رجعته قبل مايقولو ده موجود عند الصقر".


وتابع "بعض الناس خارجين يتهمونى ويقولولى بتتكلم دلوقتى ليه، بقولهم بتكلم عشان فى إهمال وأنا مجبتش سيرة حد أنا منتظر تحقيقات الوزير اللى هيعملها انهارده وهيعلن نتيجتها، لأن الكؤوس اللى اتسرقت وقت الحريق رجعت واللى عايز التفاصيل أقولها بالأسماء، وأنا لسه مفتحتش موضوع المخازن لكن هتكلم فيه ودون تجاوز، هقول كل اللى حصل بالصح وبالحق".


وتابع شوبير، "مدير الاتحاد وأعضاء مجلس سابقين بيتهمونى ويهاجموا لجنة خماسية جاية تحط نظام بعد عصر السبهللة اللى كان فيه اتحاد الكرة، وعلى فكرة السنة الجاية مئوية اتحاد الكرة الذى تم تأسيسه فى 1921 أراهن أى مسئول لو تم التوصل لأى شريط فيديو لمنتخب مصر حتى فى كأس العالم 90 مش هقول قبل كدا، هيجروا على سمير عدلى يبعتلهم لقطات".


وأكد شوبير أن "اتحاد الكرة لا يملك أرشيفا كاملا لمحاضر مجالس الإدارة، الأهلى مثلا يفتخر بامتلاكه أول محضر لأول اجتماع لمجلسه، إنما اتحاد الكرة ثلاثة أرباع محاضره لا تكتب من الأساس لأنها لا تعرض على الوزارة، واللى شايف كلامى غلط يطلع يرد ويتحدانى وهيقولوا الربع اللى فاضل اتحرق فى الطوفان، ما هو الحريق هو المنقذ لكل أزمة دلوقتى مع أن الكؤوس لا تحرق".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جرد باتحاد الكرة للتحقيق فى سرقة كؤوس أفريقيا

فى ضياع كؤوس أمم أفريقيا.. خضوع مدير المالية وموظف المخازن للتحقيق باتحاد الكرة

قانونية الجبلاية تستدعى على كامل للتحقيق فى ضياع كؤوس أمم أفريقيا

جديد فى سرقة كؤوس أمم أفريقيا.. استدعاء موظفين للتحقيق وبيان توضيحي للجبلاية وأحمد مجاهد يفتح النار

نشطاء يتداولون صورة مجدي عبدالغني مع كأس الأمم الأفريقية | شاهد

تحركات برلمانية عاجلة لفتح تحقيق بشأن اختفاء الدروع والكؤوس من اتحاد الكرة.. نواب : إهمال جسيم وكارثة.. لابد من جرد شامل للتعرف على باقي المسروقات

ترشيحاتنا

سليمة كأنها نائمة.. انتشال جثة طفلة مجمدة منذ 500 عام| صور

في عيد ميلاد ريهام عبد الغفور.. عمرها الحقيقي وسر هجومها على رواد السوشيال ميديا بسبب نجلها

24 مليون يورو.. تركي آل الشيخ يعلن عن الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الإسباني

باحث فى شئون الجماعات الإرهابية يكشف أسباب رفض شبابهم لإبراهيم منير

هل مات والده بسبب كورونا.. أيمن عزب يكشف الحقيقة

هل يغفر الله التقصير في الصلاة؟.. الإفتاء توضح

AdvertisementS

عصام الحضري يبدأ مهمة تدريب حراس المرمى .. فيديو

صفحات بيضاء .. مصدر بالأهلي: الفيديو المتداول لـ كهربا قديم

تفاصيل خناقة الأهلى وبيراميدز على ضم محمد إبراهيم.. وموقف المقاصة

الأهلي يقترب من التعاقد مع المغربي أيوب الكعبي في صفقة انتقال حر

رسميا .. بيراميدز ينهى إجراءات ضم رمضان صبحي ويقدمه فى مؤتمر صحفى غدا

24 مليون يورو.. تركي آل الشيخ يعلن عن الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الإسباني

بعد فيديو الخناقة.. رد قوي من كهربا يؤكد التزامه مع الأهلي وجماهيره

كل اللي عنده حاجة هيطلعها .. القصة الكاملة لفيديو خناقة كهربا مع الجماهير | شاهد

نجم الزمالك: شاهدوا الدورى السعودى هتعرفوا أن اللى عندهم VAR واللى عندنا حاجة تانى خالص

الكاف يهدد الوداد والرجاء بالحرمان من دوري أبطال أفريقيا

أخبار الرياضة .. بيراميدز يقدم رمضان صبحي .. ورد كهربا على فيديو الخناقة المتداول.. ومحمد إبراهيم يغازل الزمالك

وزير الرياضة يتدخل لكشف ملابسات سرقة كأس الأمم الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج .. جنا عمرو دياب تتألق رفقة أصدقائها .. شاهد

لو رجعت الجيم.. أفضل وجبتين قبل وبعد التمرين

7 فوائد لشرب الحليب بالعسل على الريق