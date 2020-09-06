تعرف على تشكيل الجونة لمواجهة بيراميدز

أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة البرتغالي بيدرو بارني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ب بيراميدز في تمام السادسة من مساء اليوم على ملعب خالد بشارة بالجونة ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الممتاز.





ويضم التشكيل الأساسي كل من:





إسلام طارق، جوناثان نجويم، محمد نجيب، محمود الجزار، لؤي وائل، أكرم توفيق، سيرج أكا، آلان تشيامابادي، إسلام محارب، إسلام رشدي، والتر بواليا.





وعلى مقاعد البدلاء كل من:



