AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعرف على تشكيل الجونة لمواجهة بيراميدز

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:39 م
الجونة
الجونة
Advertisements
عمرو ابوبكر
أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة البرتغالي بيدرو بارني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ب بيراميدز في تمام السادسة من مساء اليوم على ملعب خالد بشارة بالجونة ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل الأساسي كل من:

إسلام طارق، جوناثان نجويم، محمد نجيب، محمود الجزار، لؤي وائل، أكرم توفيق، سيرج أكا، آلان تشيامابادي، إسلام محارب، إسلام رشدي، والتر بواليا.

وعلى مقاعد البدلاء كل من:

عمر رضوان، خالد صبحي، محمد محسن "ليلة"، محمد ناجي "جدو"، إسلام عبد النعيم، عمرو عبد الفتاح "عموري"، أحمد ياسر ريان، عمرو بركات، عمرو سعداوي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل الجونة لمواجهة الاتحاد السكندري

أحمد ريان يقود هجوم الجونة لمواجهة مصر للمقاصة

ننشر تشكيل الجونة لمواجهة نادي مصر

تشكيل الجونة لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز

الجونة يعلن تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب

الدوري المصري.. الجونة يتقدم على المقاولون العرب بهدف نظيف في الشوط الأول

ترشيحاتنا

بلاغ ضد لاعب الزمالك.. أحمد شوبير في نيابة الساحل

وسط البلالين.. أسما شريف منير تبرز أنوثتها بفستان مجسم

تفاصيل خناقة الأهلى وبيراميدز على ضم محمد إبراهيم.. وموقف المقاصة

بمكياج ناعم .. نرمين الفقي تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بالدوري المصري

هزار غير مقبول.. اتحاد اليد يكشف كواليس واقعة اعتداء لاعب الزمالك على حارس الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. جينيسيس G70 موديل 2021 تستعد للتدشين الرسمي

متاكلوش منها كتير.. دراسة: الأطعمة المصنعة تسبب تقدم العمر

توب وشورت.. إطلالة نسرين طافش تتكلف 3580 ريالا سعوديا .. شاهد