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حوادث

محكوم عليهم في قضايا .. تفاصيل مقتل عنصرين خطرين في تبادل إطلاق النار بالدقهلية .. صور

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:10 م
المتهمين
المتهمين
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في تحديد مكان اختباء عنصرين شديدي الخطورة بالشقة محل إقامة أحدهما بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية سبق اتهام أحدهما فى 7 قضايا مخدرات، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن 40 سنة، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى قتل، وسبق اتهام الآخر فى 3 قضايا "ضرب، مخدرات، سلاح" ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا "سرقة، ضرب".

 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى.


ولدى استشعار العنصرين الإجراميين القوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلتهما القوات إطلاق الأعيرة النارية وتمكنت من السيطرة على الموقف.


وأسفر التعامل عن مصرعهما، وعُثر بجوارهما على (بندقية آلية، 2طبنجة، 66 طلقة مختلفة الأعيرة، 4 خزينة متنوعة) وبتفتيش الشقة عُثر على (3 كيلوجرامات من نبات البانجو المخدر، مبلغ مالى، 8 هواتف محمولة، 10 خطوط هواتف محمولة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
محكوم عليهم في قضايا .. تفاصيل مقتل عنصرين خطرين في تبادل إطلاق النار بالدقهلية .. صور
محكوم عليهم في قضايا .. تفاصيل مقتل عنصرين خطرين في تبادل إطلاق النار بالدقهلية .. صور
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