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بأمر الرئيس.. خطة لرعاية العمالة المصرية بالمشروعات الكبرى.. البداية بـ 60 ألف عامل غير منتظم بالعلمين.. منظومة متكاملة اجتماعيا وصحيا وتأمينيًا.. وإصدار شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص المهنة..فيديو

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:30 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
تنفيذا  لتوجيهات  الرئيس السيسي
 بدء رعاية 60 ألف عامل غير منتظم بالعلمين 
 منظومة متكاملة اجتماعيا وصحيا وتأمينيًا أوائل العام المقبل
إصدار شهادة قياس مستوي المهارة وترخيص مزاولة المهنة واثباتها ببطاقة الرقم القومي

واصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، جولاته الميدانية بزيارة مدينة العلمين الجديدة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيا وتأمينا، وإطمئن على العاملين بمواقع العمل والإنتاج بالمشروعات الكبرى ، حيث كان في استقباله المهندس أسامة عبد الغني رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والتنفيذيين والفنيين .

وقال سعفان، إنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكافة الجهات التنفيذية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، يجرى حاليا وضع خطة كاملة  لرعاية هذه الفئة  على الطبيعة من خلال المشروعات الكبري، مشيرا إلي أننا بدأنا بمدينة العلمين التي يعمل بها ما يقرب من 60 ألف عامل غير منتظم،  مؤكدا أنه في أوائل العام المقبل سيكون هناك منظومة متكاملة لرعاية  هذه الفئة.

وأوضح وزير القوي العاملة أنه تم البدء لرعاية  هذه الفئة من قبل فريق عمل من وزارتي القوي العاملة والداخلية ، وجهاز المدينة، حيث تم  إجراء اختبارات قياس مستوي المهارة للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى للمدينة من قبل مهندسي المواقع ،  وتم  تخصيص 3  كرفانات الأول خاص بإصدار  شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة،  والثاني خاص بتسجيل استمارات البطاقات ، والثالث خاص بمصلحة الأحوال المدنية لمراجعة الاستمارات وتصوير العامل الذي أنهى قياس مستوى مهارته.

وقال الوزير: إن حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة  بوزارة القوي العاملة  تتحمل تكاليف  إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة  تيسيرًا على  هذه الفئة ، وتوفيرا للوقت والجهد ، مشيرًا إلي  أنه يعقب ذلك  استخراج بطاقات الرقم القومي للعمال بالمهنة الجديدة التي يعملون عليها فعليا،  من خلال مصلحة الأحوال المدنية ، ويتم تسليم البطاقة الجديدة للعامل في اليوم التالي.

وشدد الوزير على أن الرعاية الاجتماعية والصحية التي ستقدم لهذه الفئة لن تتم إلا إذا حصلت على بطاقات رقم قومى مثبت عليها المهن التي يعملون بها كعمالة غير منتظمة، وذلك حفاظا على الخدمات والدعم  التي تقدمها الدولة وضمان وصولها لمستحقيها.

فى جولته قام الوزير بالتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، منعا لانتشار فيروس كورونا  في أثناء عملية تقديم الخدمة ، وسرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومى، والعمل على قدم وساق حتى يتم الانتهاء من تقديم  هذه الخدمة لكافة العمالة غير المنتظمة الموجودة بالمشروع .

وتابع الوزير الخطة التي يتم بها العمل بالمنظومة من عدد الحالات المسجلة يوميًا فى المواقع المختلفة ، والأوقات اللازمة لتسجيل كافة الأعداد ، كما اطمئن على النظم الإلكترونية التي يتم العمل بها ضمن المنظومة ، وضمان عدم انقطاعها أو حدوث مشكلات بها . 

وأوضح الوزير أن العمالة غير المنتظمة فى قطاع التشييد والبناء أعدادهم كثيرة بمختلف المهن في القطاع ،  مؤكدا ضرورة العمل على رعاية تلك الفئة والانطلاق من هذا المجال إلى مجال آخر بداية لرعايتهم ، بالتعاون مع كافة الجهات المختصة ، مؤكدا ضرورة عمل مكتب عمل داخل منطقة العلمين الجديدة لرعاية العاملين فى تلك المنطقة وتيسيرا على العمال الموجودين لتقديم الخدمات فى سهولة ويسر.

 وكان الوزير قد شكل لجنة من الإدارات المركزية من وزارة القوى العاملة شملت التدريب المهني ، والتشغيل وسوق العمل ، والعمالة غير المنتظمة، فضلا عن مديريتي القوي العاملة بمحافظتي الإسكندرية ومطروح للبدء  في رعاية العمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى بمدينة العلمين الجديدة، وذلك لتوفير الحماية التأمينية والرعاية الصحية والاجتماعية  لهذه الفئة.

وعقدت اللجنة اجتماع تنسيقي  مع جميع الشركات بقاعة الاجتماعات بمدينة العلمين الجديدة بحضور  رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة ، وياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية ، ومحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للتشغيل، والمهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب ، ومصطفى عيادة مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بالوزارة،حيث تم مناقشة إجراءات الرعاية للعمالة غير المنتظمة، وإصدار بطاقات الرقم القومي بالمهن الجديدة للعمالة المسجلة بهذه الشركات، وذلك بالتعاون مع الشركات المنفذة للمشروعات الكبرى بمدينة العلمين الجديدة تحت إشراف وزارتي القوي العاملة  والداخلية "مصلحة الأحوال المدنية".

وفي ختام جولة الوزير وجه  الشكر لجميع الجهات التي قامت بالتعاون مع وزارة القوي العاملة  في رعاية العمالة غير المنتظمة متمنيا التوفيق لهم على الجهد الذي قاموا به  خلال اليومين الماضيين لبدء رعاية هذه الفئة من العمالة، مؤكدًا أنه سيكون هناك متابعة يومية لتنفيذ خطة الرعاية.

بأمر الرئيس.. خطة لرعاية العمالة المصرية بالمشروعات الكبرى.. البداية بـ 60 ألف عامل غير منتظم بالعلمين.. منظومة متكاملة اجتماعيا وصحيا وتأمينيًا.. وإصدار شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص المهنة..فيديو
بأمر الرئيس.. خطة لرعاية العمالة المصرية بالمشروعات الكبرى.. البداية بـ 60 ألف عامل غير منتظم بالعلمين.. منظومة متكاملة اجتماعيا وصحيا وتأمينيًا.. وإصدار شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص المهنة..فيديو
بأمر الرئيس.. خطة لرعاية العمالة المصرية بالمشروعات الكبرى.. البداية بـ 60 ألف عامل غير منتظم بالعلمين.. منظومة متكاملة اجتماعيا وصحيا وتأمينيًا.. وإصدار شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص المهنة..فيديو
بأمر الرئيس.. خطة لرعاية العمالة المصرية بالمشروعات الكبرى.. البداية بـ 60 ألف عامل غير منتظم بالعلمين.. منظومة متكاملة اجتماعيا وصحيا وتأمينيًا.. وإصدار شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص المهنة..فيديو
بأمر الرئيس.. خطة لرعاية العمالة المصرية بالمشروعات الكبرى.. البداية بـ 60 ألف عامل غير منتظم بالعلمين.. منظومة متكاملة اجتماعيا وصحيا وتأمينيًا.. وإصدار شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص المهنة..فيديو
بأمر الرئيس.. خطة لرعاية العمالة المصرية بالمشروعات الكبرى.. البداية بـ 60 ألف عامل غير منتظم بالعلمين.. منظومة متكاملة اجتماعيا وصحيا وتأمينيًا.. وإصدار شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص المهنة..فيديو
بأمر الرئيس.. خطة لرعاية العمالة المصرية بالمشروعات الكبرى.. البداية بـ 60 ألف عامل غير منتظم بالعلمين.. منظومة متكاملة اجتماعيا وصحيا وتأمينيًا.. وإصدار شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص المهنة..فيديو
بأمر الرئيس.. خطة لرعاية العمالة المصرية بالمشروعات الكبرى.. البداية بـ 60 ألف عامل غير منتظم بالعلمين.. منظومة متكاملة اجتماعيا وصحيا وتأمينيًا.. وإصدار شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص المهنة..فيديو
بأمر الرئيس.. خطة لرعاية العمالة المصرية بالمشروعات الكبرى.. البداية بـ 60 ألف عامل غير منتظم بالعلمين.. منظومة متكاملة اجتماعيا وصحيا وتأمينيًا.. وإصدار شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص المهنة..فيديو
بأمر الرئيس.. خطة لرعاية العمالة المصرية بالمشروعات الكبرى.. البداية بـ 60 ألف عامل غير منتظم بالعلمين.. منظومة متكاملة اجتماعيا وصحيا وتأمينيًا.. وإصدار شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص المهنة..فيديو
بأمر الرئيس.. خطة لرعاية العمالة المصرية بالمشروعات الكبرى.. البداية بـ 60 ألف عامل غير منتظم بالعلمين.. منظومة متكاملة اجتماعيا وصحيا وتأمينيًا.. وإصدار شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص المهنة..فيديو
بأمر الرئيس.. خطة لرعاية العمالة المصرية بالمشروعات الكبرى.. البداية بـ 60 ألف عامل غير منتظم بالعلمين.. منظومة متكاملة اجتماعيا وصحيا وتأمينيًا.. وإصدار شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص المهنة..فيديو
بأمر الرئيس.. خطة لرعاية العمالة المصرية بالمشروعات الكبرى.. البداية بـ 60 ألف عامل غير منتظم بالعلمين.. منظومة متكاملة اجتماعيا وصحيا وتأمينيًا.. وإصدار شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص المهنة..فيديو
بأمر الرئيس.. خطة لرعاية العمالة المصرية بالمشروعات الكبرى.. البداية بـ 60 ألف عامل غير منتظم بالعلمين.. منظومة متكاملة اجتماعيا وصحيا وتأمينيًا.. وإصدار شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص المهنة..فيديو
بأمر الرئيس.. خطة لرعاية العمالة المصرية بالمشروعات الكبرى.. البداية بـ 60 ألف عامل غير منتظم بالعلمين.. منظومة متكاملة اجتماعيا وصحيا وتأمينيًا.. وإصدار شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص المهنة..فيديو
بأمر الرئيس.. خطة لرعاية العمالة المصرية بالمشروعات الكبرى.. البداية بـ 60 ألف عامل غير منتظم بالعلمين.. منظومة متكاملة اجتماعيا وصحيا وتأمينيًا.. وإصدار شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص المهنة..فيديو
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