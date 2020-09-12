بريطانيا تعلن تعزيز قاعدتها العسكرية في سلطنة عمان

أعلن الجيش البريطاني السبت استثمار 23,8 مليون جنيه استرليني كي يزيد بثلاثة أضعافٍ حجم قاعدته بميناء الدقم في عُمان، وهو موقع استراتيجي في الخليج.





وقالت وزارة الدّفاع في بيان إنّ "الاستثمار في ميناء عمان سيزيد بثلاثة أضعافٍ حجم القاعدة البريطانيّة الموجودة، وسيُساهم في تسهيل انتشار البحريّة الملكيّة في المحيط الهندي".





وصرّح وزير الدفاع بن والاس في إطار زيارة لعُمان بأنّ "الصداقة الطويلة الأمد بين المملكة المتحدة ودول الخليج تُعدّ أكثر أهمية من أيّ وقت مضى".





وأضاف "من الضروريّ أن نعمل معًا من أجل الاستقرار الإقليمي والعالمي بالنّظر إلى المصالح المشتركة في المجالين الدفاعي والأمني".





وقال إنّ هذه الدول تتعاون بالفعل في الحرب ضدّ الإرهاب، لا سيّما ضدّ تنظيم داعش.



















