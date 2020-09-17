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رياضة

آخر ظهور لـ محمد صلاح استعدادا لمباراته القادمة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:47 ص
رنا اشرف
نشر الفرعون المصري جناح المنتخب الوطني، ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورا جديدة له عبر خاصية الاستوري على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ويظهر صلاح في الصور من تدريبات نادي ليفربول استعدادًا لمباراته القادمة في الجولة الثانية مساء يوم الأحد المقبل أمام نادي تشيلسي.

يذكر أن محمد صلاح قاد فريق ليفربول للفوز على ليدز يونايتد بنتيجة 4 - 3 ، يوم السبت الماضي في الجولة الأولى في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث سجل 3 أهداف "هاتريك".



وكشفت شبكة "سكاي سبورتس"، عن أفضل لاعبي الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي بعد انتهائها أمس الاثنين.

وتواجد المصري محمد صلاح في المركز الثاني في قائمة أفضل لاعبي الجولة الأولى من البريميرليج، رغم تسجيله هاتريك في مباراة فريقه ليفربول أمام ليدز يونايتد.

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