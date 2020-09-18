الشارقة الإماراتي يفوز على الدحيل القطري برباعية في دوري أبطال آسيا

حقق فريق الكرة بنادي الشارقة الإماراتي، فوزًا مثيرًا على الدحيل بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.





وأحرز رباعية الشارقة ، خالد باوزير وماجد سرور وإيجور كورونادو "ركلة جزاء" وكايو فيرنانديز في الدقائق 18 و62 و75 و90+1.





في المقابل، سجل عبد الله الاحرق والمعز علي عبد الله ، ثنائية الدحيل في الدقيقتين 12 و70 من عمر المباراة.





وواصل الدحيل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 59، بعد تلقي مدافع الدحيل، المهدي بنعطية، بطاقة حمراء مباشرة.





ورفع الشارقة رصيده إلى 4 نقاط، ليصعد إلى المركز الثالث في المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد الدحيل عند 6 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن التعاون المتصدر.