AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الشارقة الإماراتي يفوز على الدحيل القطري برباعية في دوري أبطال آسيا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:07 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
حقق فريق الكرة بنادي الشارقة الإماراتي، فوزًا مثيرًا على الدحيل بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وأحرز رباعية الشارقة، خالد باوزير وماجد سرور وإيجور كورونادو "ركلة جزاء" وكايو فيرنانديز في الدقائق 18 و62 و75 و90+1.

في المقابل، سجل عبد الله الاحرق والمعز علي عبد الله، ثنائية الدحيل في الدقيقتين 12 و70 من عمر المباراة.

وواصل الدحيل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 59، بعد تلقي مدافع الدحيل، المهدي بنعطية، بطاقة حمراء مباشرة.

ورفع الشارقة رصيده إلى 4 نقاط، ليصعد إلى المركز الثالث في المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد الدحيل عند 6 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن التعاون المتصدر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا..ويلتون سواريز ينتقل للشارقة الإماراتي

الدحيل القطري يفوز على الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا

النصر السعودي يفوز على أصفهان الإيراني.. والتعاون يخسر من بيرسبوليس

ترشيحاتنا

بعد لقاء ترامب مع ممثل أمير البلاد.. هل الكويت الدولة القادمة في التطبيع؟

غيرة ونفسنة.. نجم شهير حاول قتل صديقه بسبب غلاف مجلة

جريمة مروعة.. 11 شخصا يغتصبون صومالية ويلقون بها من المبنى.. تفاصيل

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب مع تراجع الدولار| تفاصيل

تبادلا إطلاق النار مع الشرطة.. إصابة عنصر إجرامى خطر وهروب آخر إلى الزراعات بأسيوط

والد البلايلي يكشف حقيقة التوصل لاتفاق لانتقال ابنه لـ الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث تصادم ينهي حياة مريض بأزمة قلبية أثناء نقله إلى المستشفى.. تفاصيل

بإطلالة عصرية .. نانسي عجرم تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

بعد دعوة مصابة كورونا لحفل الزفاف| انتقادات لعروس ورد فعل مفاجئ منها