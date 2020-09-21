ضبط 212 كيلو دواجن ولحوم غير صالحة في دمياط

شنت مديرية الطب البيطرى برئاسة الدكتور إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطري بدمياط ، حملة مكبرة على محال الجزارة والمطاعم لضبط اللحوم الفاسدة والمواد الغذائية غير الصالحة داخل نطاق محافظة دمياط.
شارك في الحملة إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالتنسيق مع التموين ومديرية الصحة، وتم المرور على عدد من المحال التجارية لبيع اللحوم والمطاعم.
أسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من اللحوم والأطعمة الفاسدة ،حيث تم ضبط ٢٠٠كجم من الدواجن و ١٢ كجم اللحوم المشرحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
وتم التحفظ علي المضبوطات وسحب عينات من قبل مفتش الصحة وعمل المحاضر اللازمة ، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
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