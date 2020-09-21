ضبط 212 كيلو دواجن ولحوم غير صالحة في دمياط

الطب

البيطرى

الطب

البيطري





شارك في الحملة إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالتنسيق مع التموين ومديرية الصحة، وتم المرور على عدد من المحال التجارية لبيع اللحوم والمطاعم.





أسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من اللحوم والأطعمة الفاسدة ،حيث تم ضبط ٢٠٠كجم من الدواجن و ١٢ كجم اللحوم المشرحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.





وتم التحفظ علي المضبوطات وسحب عينات من قبل مفتش الصحة وعمل المحاضر اللازمة ، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.





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