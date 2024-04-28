مشاهد روحانية في احتفالات الأقباط بالكنيسة الفرنساوي بالإسماعيلية.. صور

احتفل الأقباط داخل الأديرة والكنائس على مستوى محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد ، بأحد الشعانين، وسط حملهم السعف وترديد الترانيم وانتشار حالة من الفرحة والبهجة.



ورفع الاطفال السعف بأشكاله المختلفة "التاج" ، والصليب والقلب والشمعة".



بدأت الإحتفالية، بتجمع المئات من الأقباط أمام الكنائس ثم أدوا الصلوات بالداخل بحضور القيادات الدينية بالكنائس.



وانتشر باعة السعف بمدخل بعض الكنائس وسط حضور كبير من الأقباط الذي حضروا لأداء الصلوات والاحتفال بعيدهم وسط الاطفال والعائلات.



كما انتشرت قوات الأمن في مداخل ومخارج الكنائس المنتشرة علي مستوي المحافظة ضمن الإجراءات التأمينية المتبعة في اعياد الإخوة الأقباط.

ورصد الموقع، احتفالات الاخوة الأقباط بالكنيسة الفرنساوي وهي الكنيسة التى تعتبر واحدة من أشهر الكنائس على مستوى العالم، ومن أقدم الكنائس فى محافظة الإسماعيلية، وتقع فى شارع أحمد عرابى، وتسمى كاتدرائية القديس مارمرقس التابعة للأقباط الكاثوليك، ويطلق عليها أيضًا الكنيسة الكاثوليكية مارمرقس "الفرنساوى".

ويعد أحد الشعانين هو السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، وهو ذكرى دخول السيد المسيح إلى القدس.

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