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اقتصاد

جهاز حماية المستهلك يحذر من التجاوب مع هذه الإعلانات

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:30 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
أكد أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك، أن العنصر البشرى مدرب على أعلى مستوى داخل الجهاز، موضحًا أنه احتك بتجارب العالم.

وأضاف "سمير" أن جهاز حماية المستهلك يقوم بمحاربة جميع الكيانات الوهمية، وغير المعترف بها من الدولة.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك أن تلك الكيانات الوهمية تزاول أنشطة بشكل غير قانوني سواء عن أماكن بيع أونلاين أو الصفحات الوهمية ويتم تحويل تلك المخالفات للنيابة.

وأشار "سمير" إلى أننا ننصح المواطنين بالتعامل مع الجهات الموثوقة وعدم التعامل مع الإعلانات المُضللة، مطالبًا المواطنين بوجود تفاعل بينه وبين الجهاز.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إن أكثر من 85% من المشاكل قد تم حلها.
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