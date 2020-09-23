جهاز حماية المستهلك يحذر من التجاوب مع هذه الإعلانات

أكد أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن العنصر البشرى مدرب على أعلى مستوى داخل الجهاز، موضحًا أنه احتك بتجارب العالم.





وأضاف "سمير" أن جهاز حماية المستهلك يقوم بمحاربة جميع الكيانات الوهمية، وغير المعترف بها من الدولة.





وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك أن تلك الكيانات الوهمية تزاول أنشطة بشكل غير قانوني سواء عن أماكن بيع أونلاين أو الصفحات الوهمية ويتم تحويل تلك المخالفات للنيابة.