البيئة: المواد الخطرة كانت قنبلة موقوتة على مدار 30 عاما

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، إنه تم الاستعانة بخبراء من الخارج للتعامل مع مبيدات كانت موجودة من 30 سنة بمخازن بمصر، موضحة أن الجميع عمل على عدم تكرار ما حدث فى مرفأ بيروت.





وأوضحت وزيرة البيئة، أنه كان لدينا 20 طن من المبيدات المهجورة منذ 30 عام وتم التخلص الأمن منها، عن طريق تصديرها لـ فرنسا، وتم التخلص منها.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك اتفاقيات دولية تحكم الدول للحفاظ على البيئة.





ولفتت إلى أن التعاون فى مصر تم بين أكثر من وزارة، و الجميع اتحد للتخلص من المبيدات بصورة أمنة وأوضحت أن المبيدات و المواد الخطرة كانت بمثابة قنبلة موقوتة على مدار 30 عامًا فى مدينة الصف بالجيزة.





وأشارت إلى أن المبيدات تم تخزينها فى وقت معين وفى حالة التخلص منها كان هناك نوع من القلق، وان مصر مرتبطة بـ اتفاقيات دولية.



