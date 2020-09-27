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أخبار البلد

مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى 5 وجهات دولية جديدة مطلع أكتوبر

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:05 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
أعلنت الشركة الوطنية عن استئناف رحلاتها المباشرة من القاهرة إلى كل من مسقط (سلطنة عمُان) وعمّان (الأردن) وكيجالي (رواندا) وجوهانسبرج (أكبر مدن جنوب أفريقيا) وعنتيبي (أوغندا)، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها مصر للطيران لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم.


وتبدأ الشركة استئناف رحلاتها إلى مسقط اعتبارًا من الأول من أكتوبر بمعدل رحلتين أسبوعيًا وإلى عمّان اعتبارًا من ٤ أكتوبر  بمعدل رحلتين أسبوعيًا، واعتبارًا من ٨ أكتوبر سيتم استئناف تشغيل رحلات الشركة إلى كيجالي بمعدل رحلة واحدة وإلى جوهانسبرج بمعدل رحلتين أسبوعيًا، بالإضافة إلى تشغيل رحلة واحدة إلى عنتيبي اعتبارًا من ٩ أكتوبر وبين الإسكندرية ودبي بمعدل ٣ رحلات أسبوعيًا اعتبارًا من ٩ أكتوبر مع إطلاق تخفيضات خاصة على رحلات الاسبوع الأول.


ويمكن للعملاء الاستمتاع بتجربة السفر إلى كل من مسقط وعمّان وكيجالي وعنتيبي على طائرات الشركة الجديدة من طراز B737-800، أما جوهانسبرج فتستعين الشركة بطراز A330/300 والذي يتمتع بمقاعد flat bed ويتسع لـ ٣٠١ مقعد.


وفيما يخص الضوابط والإجراءات الوقائية المطلوبة للسفر، تُهيب مصر للطيران بالعملاء المسافرين على رحلاتها ضرورة مراجعة الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أي محمول أو 090070000، وذلك  لمعرفة أي تغيرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لمتطلبات السفر لكل بلد.


وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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