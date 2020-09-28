انتشال جثة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من النيل بالعياط

انتشلت قوات الانقاذ النهري بالجيزة جثة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة عثر على جثته طافية بنهر النيل في نطاق مركز العياط بالجيزة.





وأشارت التحريات إلى أن الجثة لشاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، يقيم بقرية المتانيا التابعة لمركز العياط، وباستدعاء أسرته تعرفوا عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.





كانت غرفة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة طافية بنهر النيل، فى إحدى القرى التابعة للعياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى، وتمكنوا من انتشال الجثة.



