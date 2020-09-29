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أخبار العالم

روسيا تسجل أكثر من 8000 إصابة جديدة بـ كورونا.. وارتفاع حاد في الوفيات

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:09 ص
روسيا تسجل أكثر من
روسيا تسجل أكثر من 8000 إصابة جديدة بـ كورونا
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شيماء مصطفى
سجلت روسيا اليوم الثلاثاء، قفزة كبيرة في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
 
ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية الروسية، عن تسجيل 8232 إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقارنة بـ 8135 في اليوم السابق.

وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى مليونى و167805 إصابة.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، أن تم الإبلاغ عن 160 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 20545.

وكانت روسيا سجلت أمس 61 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بكوفيد-19، ما يعكس الارتفاع الحاد في وفيات كورونا بالدولة.

وكان نائب رئيس معهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة  ألكسندر جوريلوف، قال في وقت سابق إنه من غير المرجح أن ترى روسيا سيناريو متشائمًا فيما يتعلق بوباء كورونا كوفيد 19 حيث يوجد في البلاد ما يكفي من أسرة المستشفيات المساعدة فضلا عن أن الفيروس يضعف مع انتشاره.

وأضاف جلوريوف "يوجد في روسيا العديد من الأسرة المساعدة، خاصة في موسكو، لذلك، لا أعتقد أننا سنواجه مثل هذا السيناريو المتشائم، لأن الفيروس، بعد كل شيء، يضعف مع انتشار العدوى".
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