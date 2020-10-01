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ثقافة

8 أكتوبر.. أميرة النغمات ونجلاها يحيى وفريدة على المسرح الصغير

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:35 ص
رانيا يحيى
رانيا يحيى
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قسم الثقافة
على المسرح الصغير بدار الأوبرا يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر تحيى الفنانة الدكتورة رانيا يحيى حفلها الموسيقى الجديد بعد غياب فى ظل توقف الأنشطة والحفلات خلال فترة انتشار فيروس كورونا، ويجيء حفلها الجديد متزامنًا مع انتصارات حرب أكتوبر المجيد لتحتفى رانيا وفرقتها بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعًا. 

تقدم أميرة النغمات رانيا يحيى عددا من المقطوعات الموسيقية الشرقية والغربية الجديدة التى تقدمها على آلة الفلوت لأول مرة بمصاحبة الفنان الدكتور ديفيد جميعى، كما تشاركها شقيقتها عازفة الفيولا الدكتورة رشا يحيى،وأيضًا يبدع معها فى الحفل نجليها الفنانين يحيى الهرميل وفريدة الهرميل. 

يذكر أن رانيا ملقبة بفراشة الفلوت وهى رئيسة قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون ،بجانب عضويتها بالمجلس القومى للمرأة بقرار فخامة رئيس الجمهورية ،وأيضًا عضويتها بالمجلس الأعلى للثقافة ،بالإضافة لأنشطتها الثقافية والفنية المتعددة فى الداخل والخارج حيث مثلت بلدها فى كثير من المحافل الدولية وحصلت على كثير من الجوائز وشهادات التقدير ،وطافت العديد من البلدان حاملة رسالتها ومصريتها من خلال آلتها المحببة التى تعتبرها سلاحًا موجهًا ضد الجهل والظلامية.
8 أكتوبر.. أميرة النغمات ونجلاها يحيى وفريدة على المسرح الصغير
8 أكتوبر.. أميرة النغمات ونجلاها يحيى وفريدة على المسرح الصغير
8 أكتوبر.. أميرة النغمات ونجلاها يحيى وفريدة على المسرح الصغير
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