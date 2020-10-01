8 أكتوبر.. أميرة النغمات ونجلاها يحيى وفريدة على المسرح الصغير

على المسرح الصغير بدار الأوبرا يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر تحيى الفنانة الدكتورة رانيا يحيى حفلها الموسيقى الجديد بعد غياب فى ظل توقف الأنشطة والحفلات خلال فترة انتشار فيروس كورونا، ويجيء حفلها الجديد متزامنًا مع انتصارات حرب أكتوبر المجيد لتحتفى رانيا وفرقتها بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعًا.





تقدم أميرة النغمات رانيا يحيى عددا من المقطوعات الموسيقية الشرقية والغربية الجديدة التى تقدمها على آلة الفلوت لأول مرة بمصاحبة الفنان الدكتور ديفيد جميعى، كما تشاركها شقيقتها عازفة الفيولا الدكتورة رشا يحيى،وأيضًا يبدع معها فى الحفل نجليها الفنانين يحيى الهرميل وفريدة الهرميل.



