عبد الحميد يحيى: عبد الله فرغلي كان معلمي في اللغة الفرنسية.. فيديو

قال الأستاذ الدكتور عبد الحميد يحيي، أستاذ الإدارة وخبير التدريب وتنمية الموارد البشرية، إنه ولد فى عام 1946 لعائلة متوسطة مكونة من والده المهندس فى مصلحة الهواتف، والوالدة ربة منزل، مشيرا إلى أنه أول الأبناء، فى عائلة مكونة من أربعة أبناء، كما أن معلمه فى اللغة الفرنسية فى الصف الأول الثانوى رحمه الله الكوميدى عبد الله فرغلي، والذى كان يرهب جميع الطلاب.





وأضاف "يحيي" خلال لقائه مع الإعلامى أيمن عدلي ببرنامج "كنوز الوطن" المذاع عبر الفضائية المصرية، أنه نشأ فى حى باب الشعرية والذى يطلق عليه سرة وقلب مصر، موضحا أنه نشأ في مدرسة عريقة يطلق عليها مدرسة مصطفى كامل الإبتدائية بنين.





وتابع أنه فترة تعليم بداية من الروضة أخذ بها قيم وأساسيات فى التربية، متذكرا أن أول معلمة له قد علمته نشيد باللغة الإنجليزية، والذى يقوم بتدريسه حاليا فى برنامج القيادة.





ونصح طلابه من خلال هذا النشيد أن يعمل وقت العمل وأن يمتع نفسه وقت المتعة من أجل أن يبقى سعيدا فى الحياة، متابعا أن النشيد يعتبر درسا فى الإدارة والقيادة والتربية والمعاملة، حيث أن مرحلة الثانوية كان لها الأثر البالغ فى تكوين شخصيته.





وأكد أنه يجب أن لا يتم فعل شيء بدون إتقان، مضيفا إلى أنه أنتقل إلى المرحلة الإبتدائية لمدة أربع سنوات والتى كانت فترة التأسيس، حيث أن اللغة العربية أخذت أكبر قدر من التأسيس، نتيجة لحفظ والده للقرآن الكريم، فتأثر بذلك.



