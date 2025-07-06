إزاي تقدم في مدرسة التمريض؟.. الشروط والأوراق المطلوبة

ارتفعت معدلات البحث عن مدارس التمريض بعد المرحلة الإعدادية للبنين والبنات، وذلك في سبيل البحث عن بدائل أخرى للثانوية العامة، ويلجأ الكثير للالتحاق بمدارس التمريض حيث تم الإعلان رسمياً عن فتح باب التقدم بمدارس التمريض .

مدارس التمريض 2025-2026

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فتح باب التقديم للالتحاق بـ المدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2025-2026، بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، وذلك في إطار سعي الوزارة لتأهيل كوادر تمريضية متميزة، قادرة على دعم المنظومة الصحية بمختلف محافظات مصر.

مدارس التمريض

شروط التقديم في مدارس التمريض 2025



- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) أو ما يعادلها في نفس عام التقدم

-ألا يقل عمر المتقدم عن الحد الأدنى المقرر

-أن يكون مصري الجنسية

-حسن السير والسلوك

- أن يكون من أبناء المحافظة التي حصل منها على الشهادة، مع اجتياز اختبارات القدرات (في اللغة العربية، والإنجليزية، والحاسب الآلي) بنسبة نجاح لا تقل عن 70%

-اجتياز الكشف الطبي (باطنة، وعيون، وفحص مخدرات) والكشف على الهيئة، بالإضافة إلى تقديم تعهد بالتفرغ الكامل للدراسة.







مدارس التمريض بعد الاعدادية

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرارس التمريض

-أصل شهادة الإعدادية

-أصل شهادة الميلاد

-6 صور شخصية حديثة

-صورة ضوئية من بطاقة ولي الأمر





أولوية القبول في مدراس التمريض



وعن أولوية القبول، أشار الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، إلى أنه سيتم قبول الطلاب حسب أعلى المجاميع، وسيُعلن عن الحد الأدنى للقبول بعد انتهاء التنسيق، مضيفا أن التقييم يشمل اختبارات القدرات والمهارات الشخصية، بالإضافة إلى المظهر العام، موضحا أن التنسيق سيتم على مستوى كل مركز إداري، لضمان توزيع عادل للكوادر التمريضية.



موعد إعلان تنسيق التمريض 2025 في المحافظات





بحسب مصادر بوزارة الصحة، فإن تنسيق مدارس التمريض 2025 سيُعلن خلال الأيام المقبلة، ويُحدد بشكل منفصل لكل محافظة، العوامل التي تؤثر على درجات القبول تشمل:

- نسبة النجاح في الإعدادية.

- عدد المتقدمين للمدرسة.

- السعة المحددة لكل مدرسة تمريض.