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رياضة

أخبار الاهلي| تصريحات نارية لـ موسيماني .. صالح جمعة فى قائمة مباراة المقاولون .. عضو جديد فى الجهاز المعاون

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:36 م
شعار الاهلي
شعار الاهلي
حسن العمدة
نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار الأهلي والتى نرصد لكم أبرزها الآن.

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق لدخول معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز .

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي،  استمرار الدكتور عمرو محب، ضمن الجهاز الفني للقيام بأعمال الترجمة لـ«بيتسو موسيماني» المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.  

حرص محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط للكرة بالأهلي  على إهداء قميص النادي لبيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق، في نهاية المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة؛ لتقديمه لوسائل الإعلام.

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إن هناك مبدأ واحد للجماهير، ‏وهو الفوز بجميع البطولات التي يشارك بها الفريق، وأنه لا شيء يسعد الجماهير سوى تحقيق ‏الفوز بالألقاب، وهو ما يسعى إليه في المرحلة المقبلة.

أبدى الجنوب أفريقي "بيتسو موسيماني"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الكبيرة ‏بتولي القيادة الفنية للمارد الأحمر، مشيرا إلى أنه يتحمل المسئولية الكبيرة لتحقيق كافة البطولات المتاحة. 

أكد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه لم يكن متابعا للدوري المصري طوال الفترة الماضية.

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