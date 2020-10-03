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رياضة

موسيماني: لم أتابع الدوري المصري الفترة الماضية لأنه لا يتم نقله في جنوب أفريقيا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:00 م
مؤتمر تقديم موسيماني
مؤتمر تقديم موسيماني
عبدالله هشام
أكد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه لم يكن متابعا للدوري المصري طوال الفترة الماضية.

وقال موسيمانى خلال المؤتمر الصحفى المعقد لتقديمه لوسائل الإعلام ان جنوب أفريقيا ليس بها القنوات التى تنقل مباريات الدورى المصرى.

وأوضح المدير الفنى الجديد للاهلى انه متابع لمباريات الأندية المصرية فى مقدمتها الاهلى خلال مشاركتهم فى بطولات دورى ابطال افريقيا والكونفدرالية.

وأشار الى ان الدورى فى جنوب أفريقيا واحدا من أقوى الدوريات فى افريقيا مثله مثل الدورى المصرى

وبدأ "موسيماني" حياته مع كرة القدم كلاعب لـ العديد من الأندية أبرزها لجومو كوزموس، وماميلودي صن داونز، وأورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا، وكل من هايلاندرز في زيمبابوي، وريتا بيرلار في بلجيكا، والسد في قطر.

وشارك موسيماني مع منتخب جنوب أفريقيا في أربع مباريات دولية فقط، وسجل هدفا واحدا وكان يلعب في مركز خط الوسط.

وبدأ موسيمني مشواره التدريبي مديرا فنيا مساعدا بمنتخب جنوب أفريقيا في الفترة من 2006 - 2010، ثم تولى مهمة تدريب المنتخب الأول في 2010 ورحل في 2012 بعد الفشل في التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية.

وفي عام 2012 تولى مهمة تدريب فريق صن داونز لـ يلمع اسمه من جديد ويحقق 10 لقب ابرزهم بطولة دورى ابطال افريقيا 2016 علي حساب الزمالك . 
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