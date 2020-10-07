حاسس بالتقصير.. نجل السادات يكشف مشاعره يوم اغتيال والده

، ثم القوات المسلحة ، وبقضاء الله وقدره". قال جمال السادات، نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات: "حاسس بالتقصير ناحية والدي يوم الاغتيال ؛ لأنه العرض الوحيد اللي محضرتوش"، مضيفا "والدي كان مؤمنًا بالله





وأوضح جمال السادات، في لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، بمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصار أكتوبر، عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON"، أن والده كان يخبره عن أخيه الشهيد عاطف، "أخويا الشهيد عاطف محظوظ جدًا".

وكشف المهندس جمال أنور السادات، عن أنه زار والده في قصر الطاهرة في أول يوم للحرب قائلًا "كنت ركبت العربية عشان اروح البيت يوم 6 أكتوبر وقالي لي أحد الضباط الذين يعملون مع والدي: افتح الراديو، وكانت الساعة في حدود 2.20 ظهرًا ففتحت وسمعت البيان الاول .. وعدت لمنزلنا ثم توجهت في المساء لقصر الطاهرة وبيت معاه الليلة الأولى ".





وأكمل تصريحاته "كنت عاوز أطمن عليه، كنت مبسوط وطاير، وكان عمري 18 سنة، ومدرك للاحداث، بس كنت فرحان ومرعوب من النتيجة، النتيجة في الآخر".



