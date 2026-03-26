"الملكية الأردنية": ارتفاع أسعار بعض تذاكر الطيران بنسبة 100% مع تراجع حركة الركاب

كشف الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية، سامر المجالي، عن ارتفاع بعض أسعار تذاكر الطيران بنسبة وصلت إلى 100% خلال الفترة الأخيرة، في ظل تراجع حركة الركاب وارتفاع تكاليف التشغيل.

وأكد المجالي ، في تصريح اليوم ، أن انخفاض حركة الركاب بالتزامن مع ارتفاع التكاليف شكلا عاملين رئيسيين في التأثير على أسعار التذاكر خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المجالي أن الأجواء الأردنية لا تزال آمنة لحركة الطيران، مؤكدًا عدم تسجيل أي إغلاقات جوية تُذكر منذ بداية الشهر الجاري.

وأشار إلى أن الشركة شهدت تراجعًا ملحوظا في حجوزات السفر على نطاق واسع من شبكتها، نتيجة إغلاق بعض الدول لأجوائها، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة التشغيل.

وأضاف أن أسعار الوقود سجلت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تضاعفت من نحو 60 دولارًا قبل الأزمة إلى قرابة 120 دولارًا، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في تكاليف التشغيل.