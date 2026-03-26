أمواج البحر تقذف جثة مجهولة إلى شاطئ عجيبة بمطروح

شهد شاطئ عجيبة غرب مدينة مرسى مطروح واقعة مؤسفة، بعدما عثر عدد من الأهالي على جثة رجل في حالة تحلل متقدمة، مجهولة الهوية، قذفتها أمواج البحر إلى الشاطئ.

وتلقى اللواء مدير أمن مطروح إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم نقل الجثة إلى مستشفى مرسى مطروح العام، وإيداعها بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت المعاينة المبدئية أن الجثة لشاب يُرجح أن يتراوح عمره بين العقد الثالث والرابع، وكانت في حالة تحلل شديد، ما صعّب من تحديد هويته.

وأشارت التحريات الأولية إلى احتمالية ارتباط الواقعة بحوادث غرق مراكب الهجرة غير الشرعية، خاصة مع تكرار ظهور جثث مماثلة قادمة من البحر خلال الفترة الأخيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث والتوصل إلى هوية المتوفى.