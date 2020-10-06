كانت حاجة تحرق الدم.. أحد أبطال حرب أكتوبر عن حضور قتلة السادات احتفال النصر خلال حكم الإرهابية

عبر اللواء أحمد أسامة، قائد مجموعة صاعقة خلال حرب أكتوبر ، عن عميق رفضه مشهد حضور قتلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات في الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر خلال حكم الجاسوس الرئيس المعزول محمد مرسي في أكتوبر 2012.





وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن ما حدث «حاجة تحرق الدم».





وأوضح اللواء أحمد أسامة، قائد مجموعة صاعقة خلال حرب أكتوبر، أن مهمة فرقة الصاعقة خلال حرب أكتوبر عبور القناة بين النقاط القوية، مشيرا إلى أن الصاعقة أول من أطلقت النيران خلال الحرب.





وقال إبراهيم، إن رجل الجيش المصري مقاتلون أشداء ووقود المعركة وهذا الأمر اتضح جاليا في حرب أكتوبرالمجيدة للعالم أجمع.

وأضاف اللواء أحمد أسامة إبراهيم من أبطال حرب أكتوبر، أن الصاعقة أول من أطلق النار في العمق في حرب أكتوبر وأخر من أطلق النار.

وتابع اللواء أحمد أسامة إبراهيم من أبطال حرب أكتوبر، أنه مهمة فرقة الصاعقة خلال حرب أكتوبر عبور قناة السويس بين النقاط القوية.









وأكمل أنه كنت قائد مجموعة صاعقة خلال حرب أكتوبر، مضيفا أنه يوم 5 أكتوبر لعام 1973، تحركت الكتيبة على طائرات هليكوبتر عن طريق الأبرار الجوية في الطريق الأوسط بسيناء.





وأضاف اللواء أحمد أسامة إبراهيم من أبطال حرب أكتوبر، أن مهمتي الاساسية في الحرب كانت السيطرة على النقاط القوية للعدو على طول القناة، مشيرا إلى أن العدو الاسرائيلي أعد نقاط قوية على طول القناة في حرب أكتوبر.





وكشف اللواء أحمد أسامة إبراهيم من أبطال حرب أكتوبر، عن أنه دمرنا العديد من الدبابات للعدو الاسرائيلي خلال حرب أكتوبر.





وأكد اللواء أحمد أسامة إبراهيم من أبطال حرب أكتوبر، أن رجال الصاعقة قدموا بطولات غير عادية في حرب أكتوبر، مشيرا إلى أن الجيش المصري سحق العدو الاسرائيلي في بداية الحرب.



