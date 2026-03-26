قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، إخلاء سبيل موسى عيسى منتج فيلم السلم والثعبان 2 بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة القضية، وذلك بعد سماع أقوال ، في اتهامه باستخدام علامة تجارية خاصة بشركة مصر للطيران.



تفاصيل القضية

وكانت شركة مصر للطيران قد تقدمت ببلاغ لجهات التحقيق، مرفقًا بفلاشة تحتوي على مقاطع وصور استخدمها منتج الفيلم في العمل، تظهر شعار مصر للطيران، دون الرجوع إلى الشركة أو الحصول على موافقة رسمية، ما دفع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وكان موسى عيسى كشف أن فريق العمل سيستمر في تقديم سلسلة السلم والثعبان خلال السنوات المقبلة، مع احتمال تقديم قصص حب أو حياة شخصيات من الطبقة الشعبية، مؤكدًا استكمال المشروع بعد الانتهاء من أعمال فيلم "ولاد رزق 4".





وعلق المنتج أيضًا على الانتقادات الموجهة للفيلم، مشيرًا إلى أن بعض الملاحظات جاءت من أشخاص لم يشاهدوا الفيلم بالكامل، بينما أعرب المشاهدون الذين حضروا عن إعجابهم بالقصة والأداء الفني، معتبرين أن الفيلم قدم قصة حب جذابة وممتعة.