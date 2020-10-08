الكشف على 1300 مواطن فى قافلة علاجية بدمياط .. صور

وشملت القافلة الكشف على المواطنين وصرف الادوية وتحويل اى حالات مرضية بحاجة الى عمل فحوصات طبية واجراء عمليات جراحية الى مستشفيات الجمهورية.

ومن جانبه صرح الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط ،ان القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "covid19"، مؤكدا على توافر كل الأدوية الخاصة بالتعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا في صيدلية القافلة.

وأشار الى انه تم توقيع الكشف الطبي على 1300 مواطن، بالإضافة إلى تحويل 10 حالات لتلقي العلاج بالمستشفيات، واتخاذ كافة الإجراءات لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 9 حالات.

موضحا أ بان سيكون هناك استمرار سلسلة القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة انحاء المحافظة.

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