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محافظات

الكشف على 1300 مواطن فى قافلة علاجية بدمياط .. صور

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:50 م
الكشف على 1300 مواطن
الكشف على 1300 مواطن فى قافلة علاجية بدمياط
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زينب الزغبي
نظمت مديرية الصحة بدمياط ، قافلة طبية شاملة، في قرية البنك مركز كفر سعد ، خلال يومي الأربعاء والخميس، من هذا الأسبوع، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظة دمياط ، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وشملت القافلة الكشف على المواطنين وصرف الادوية وتحويل اى حالات مرضية بحاجة الى عمل فحوصات طبية واجراء عمليات جراحية الى مستشفيات الجمهورية.

ومن جانبه صرح الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط ،ان القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "covid19"، مؤكدا على توافر كل الأدوية الخاصة بالتعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا في صيدلية القافلة.

وأشار الى انه تم توقيع الكشف الطبي على 1300 مواطن، بالإضافة إلى تحويل 10 حالات لتلقي العلاج بالمستشفيات، واتخاذ كافة الإجراءات لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 9 حالات.

موضحا أ بان سيكون هناك  استمرار سلسلة القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة انحاء المحافظة.

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الكشف على 1300 مواطن فى قافلة علاجية بدمياط .. صور
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الكشف على 1300 مواطن فى قافلة علاجية بدمياط .. صور
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